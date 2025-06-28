Людей заблокировало в квартирах: в Одессе из-за российской атаки есть погибшие и пострадавшие, детали (фото, видео)

В Одессе российские дроны атаковали гражданскую инфраструктуру: в жилом доме, куда попал один из БпЛА, поднялся пожар. Есть раненые и погибшие, власти сообщили о том, что из-под завалов спасатели достали тела супругов.

Related video

Всего на момент публикации известно о 4 пострадавших и 2 погибших. О последствиях российской ночной атаки по Одессе рассказали в Telegram-канале ГСЧС.

По информации ведомства, в Одессе вражеский беспилотник атаковал 21-этажный жилой дом.

"В результате попадания возник пожар на 7, 8 и 9 этажах. Люди оказались заблокированными в квартирах", — отметили в ГСЧС.

Спасателям также удалось спасти 5 человек, среди них — маленького ребенка. Также в ведомстве показали кадры последствий российского удара по Одессе.

Также кадры последствий атаки показал городской голова Геннадий Труханов.

Также городской голова сообщил около 03:00 часов, что в Одессе спасателям удалось найти тела семейной пары. Супруги погибли в результате попадания вражеского беспилотника в квартиру многоэтажного дома.

Информацию о гибели супругов в результате атаки по Одессе также подтвердил председатель ОВА Олег Кипер.

По его данным, в медицинских учреждениях города сейчас находится двое пострадавших из-за обстрела детей: 7-летний парень в состоянии средней степени тяжести и трехлетний малыш, который отравился продуктами горения.

Также на момент публикации, по информации ОВА, известно по меньшей мере о четырех пострадавших взрослых. Все они находятся в медицинских учреждениях в состоянии средней степени тяжести.

На местах вражеского обстрела в Одессе работают психологи. Также организована работа пункта несокрушимости, поисково-спасательные работы продолжаются на момент публикации.

Напомним, 26 июня волонтер и общественный деятель Мария Берлинская призвала граждан готовиться к атакам РФ: по ее словам, "тысячи дронов-убийц будут охотиться на людей" в разных городах.

Также 27 июня в ОВА сообщили, что в результате атаки РФ баллистикой по Днепропетровской области есть погибшие и более 15 раненых.