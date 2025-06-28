Россияне атаковали Одессу БпЛА: СМИ сообщают об ударе по многоэтажке и перебоях со светом (фото)

Поздно вечером 27 июня и после полуночи россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками: в городе прогремела серия взрывов, СМИ сообщили о попадании по жилому многоэтажному дому.

Related video

В городе поднялся пожар в результате атаки россиян. Об этом сообщило местное СМИ "Думская".

Воздушные силы Украины предупредили об угрозе для Одессы после 23:00 часов. Вражеские беспилотники двигались из акватории Черного моря в направлении городов Черноморск и Одесса.

Скриншот | предупреждения ВС о движении БпЛА на Одессу

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал горожан находиться в укрытиях. Он предупредил об угрозе для Пересыпского, Хаджибейского и Приморского районов, а также центральной части города.

Вскоре в Одессе прогремела серия взрывов.

Местное медиа "Думская" сообщило, что в городе, предварительно, россияне атаковали жилую многоэтажку.

Около полуночи СМИ также сообщили, что у многих одесситов в результате атаки мигнул свет или же вообще исчезла электроэнергия.

Также в сети распространили кадры последствий российской атаки по Одессе.

Думская | кадры пожара в Одессе

Около 00:45 глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о первых последствиях российского обстрела. По его словам, в Одессе есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и автомобилей.

Информации о пострадавших в результате российской атаки в Одессе на момент публикации не поступало.

"На месте продолжается ликвидация последствий удара", — отметили в ОГА.

Другие последствия российской атаки устанавливаются.

Отметим, что 27 июня россияне атаковали Самар на Днепропетровщине: в ОВА сообщили о пострадавших и погибших в результате баллистического удара.

Напомним, ночью 26 июня Россия массированно атаковала Украину дронами: под ударом оказалась в частности Хмельницкая область.