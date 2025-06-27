Удар по Днепропетровщине: уже известно о 4 погибших и 17 пострадавших

Россия атаковала баллистическими ракетами город Самар на Днепропетровщине 27 июня. В Днепропетровской ОГА сообщают о погибших и раненых.

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В результате удара Российской Федерации по городу Самар известно о четырех погибших людях, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"17 человек пострадали. Большинство раненых госпитализированы. Двое мужчин и женщина — "тяжелые". Остальные в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении.

Напомним, 27 июня около 11 часов дня Воздушные силы и мониторинговые каналы сообщили о запуске Россией баллистики в направлении Днепра и призвали жителей области перейти в укрытие. Удар по городу Самар в Днепропетровской области был нанесен дважды с разницей в 20 минут. Местные телеграмм-каналы сообщили, что после взрыва на месте прилета произошло задымление. Также сообщалось, что россияне направили вторую ракету в один и тот же сектор.

24 июня ракета ВС РФ ударила возле поезда "Одесса-Запорожье", который направлялся в Одессу. Суммарно утром 24 июня россияне выпустили по Днепру и Миргороду шесть баллистических ракет "Искандер-М". Четыре взорвались в Днепре и районе, а две — в Миргороде.

Атака на Днепр 24 июня задела много гражданской инфраструктуры: дома, школы, пассажирский поезд, в котором было более 500 пассажиров. Ракета разбила пять вагонов. Всем раненым оказали помощь.

Фокус писал, что МВД Украины заявляло о новой тактике обстрелов ВС РФ: сначала летят дроны, а после наступления тишины — ракеты. Сперва ВС РФ тренировались в нанесении комбинированных атак, а сейчас их интенсивность увеличивается.