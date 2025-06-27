Бьют в один сектор: ВС РФ баллистикой дважды атаковали Самар на Днепропетровщине

Удар по городу был нанесен дважды с разницей в 20 минут.

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27 июня Россия баллистическими ракетами атаковала город Самар на Днепропетровщине. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"В городе Самар прогремели взрывы. Детали — позже. Не покидайте безопасных мест. Дождитесь отбоя воздушной тревоги", — написал он.

Около 11 часов дня Воздушные силы и мониторинговые каналы сообщили о запуске Россией баллистики в направлении Днепра и призвали жителей области переть в укрытие.

Уже через несколько минут в городе Самар прогремел взрыв. Через 20 минут снова поступило предупреждение о ракете на город и раздался повторный взрыв.

"Самар. Снова взрыв. Угроза продолжается. Будьте в безопасном месте", — снова призвал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Местные телеграм-каналы сообщили, что после взрыва на месте прилета произошло задымление. Также сообщается, что россияне направили вторую ракету в один и тот же сектор. Также сообщают о разведывательном БпЛА россиян в направлении города.

Пока официальной информации о последствиях вражеской атаки и пострадавших Днепропетровская ОГА не сообщала.

Напомним, что в ВСУ сообщали, что российские "Шахеды" уже летают со скоростью 300 км/ч и поднимаются на высоту более 2 километров. В ГСЧС предупредили, что в случае прямого попадания квартира может быстро выгореть дотла.

25 июня стало известно, что ВС РФ захватили села Андреевка и Константинополь Великоновоселковской громады Волновахского района и продолжили продвижение в Донецкой области.