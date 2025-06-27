Б'ють в один сектор: ЗС РФ балістикою двічі атакували Самар на Дніпропетровщині

Удар по місту був завданий двічі з різницею в 20 хвилин.

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27 червня Росія балістичними ракетами атакувала місто Самар на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У місті Самар пролунали вибухи. Деталі – згодом. Не залишайте безпечних місць. Дочекайтеся відбою повітряної тривоги", — написав він.

Близько 11 години дня Повітряні сили та моніторингові канали повідомили про запуск Росією балістики в напрямку Дніпра і закликали жителів області перейти в укриття.

Вже за кілька хвилин у місті Самар пролунав вибух. За 20 хвилин знову надійшло попередження про ракету на місто і пролунав повторний вибух.

"Самар. Знову вибух. Загроза триває. Будьте у безпечному місці", — знову закликав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Місцеві телеграм-канали повідомили, що після вибуху на місці прильоту сталося задимлення. Також повідомляється, що росіяни спрямували другу ракету в один і той самий сектор. Також повідомляють про розвідувальний БпЛА росіян у напрямку міста.

Поки що офіційної інформації про наслідки ворожої атаки та постраждалих Дніпропетровська ОВА не повідомляла.

Нагадаємо, що в ЗСУ повідомляли, що російські "Шахеди" вже літають зі швидкістю 300 км/год і підіймаються на висоту у понад 2 кілометри. У ДСНС попередили, що в разі прямого влучання квартира може швидко вигоріти вщент.

25 червня стало відомо, що ЗС РФ захопили села Андріївка та Костянтинопіль Великоновосілківської громади Волноваського району і продовжили просування в Донецькій області.