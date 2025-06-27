Удар по Дніпропетровщині: вже відомо про 4 загиблих та 17 постраждалих

Росія атакувала балістичними ракетами місто Самар на Дніпропетровщині 27 червня. У Дніпропетровській ОВА повідомляють про загиблих та поранених.

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Внаслідок удару Російської Федерації по місту Самар відомо про чотирьох загиблих людей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"17 людей постраждали. Більшість поранених госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка — "важкі". Решта в стані середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 червня близько 11 години дня Повітряні сили та моніторингові канали повідомили про запуск Росією балістики в напрямку Дніпра і закликали жителів області перейти в укриття. Удар по місту Самар у Дніпропетровській області був завданий двічі з різницею в 20 хвилин. Місцеві телеграм-канали повідомили, що після вибуху на місці прильоту сталося задимлення. Також повідомлялось, що росіяни спрямували другу ракету в один і той самий сектор.

24 червня ракета ЗС РФ вдарила біля поїзда "Одеса-Запоріжжя", який прямував до Одеси. Сумарно вранці 24 червня росіяни випустили по Дніпру і Миргороду шість балістичних ракет "Іскандер-М". Чотири вибухнули в Дніпрі та районі, а дві — у Миргороді.

Атака на Дніпро 24 червня зачепила багато цивільної інфраструктури: будинки, школи, пасажирський потяг, в якому було понад 500 пасажирів. Ракета розтрощила п’ять вагонів. Усім пораненим надали допомогу.

Фокус писав, що МВС України заявляло про нову тактику обстрілів ЗС РФ: спочатку летять дрони, а після настання тиші — ракети. Спершу ЗС РФ тренувалися в завдаванні комбінованих атак, а зараз їхня інтенсивність збільшується.