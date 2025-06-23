Б'ють ракетами після виходу з укриттів: ЗС РФ запровадили нову тактику ударів по Україні (відео)

Російські окупанти змінили тактику масованих ударів по Україні. Перший крок — пуск дронів, а коли настає тиша і люди виходять з укриттів, летять ракети.

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Спершу ЗС РФ тренувалися в нанесенні комбінованих атак, а зараз їхня інтенсивність збільшується. Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

У Білій Церкві обстріляли приватну лікарню

Перші дрони, за його словами, росіяни запускають увечері. Далі люди повертаються додому з укриттів і не очікують ударів уранці.

Як приклад Клименко навів обстріл приватної лікарні в Білій Церкві в ніч на 23 червня. Під час евакуації пацієнтів від повторного удару БПЛА двоє працівників ДСНС були поранені, а одна жінка загинула, коли її переносили з медзакладу.

"Що ворог знайшов у лікарні, я не знаю. Так само як у багатоповерхових і приватних будинках у Київській області. Мета полягає в залякуванні, щоночі запускають великою кількістю ракет і дронів", — заявив міністр.

Обстріл Києва та Білої Церкви: що відомо про наслідки?

Унаслідок обстрілу Києва сьогодні безпілотниками, балістичними і крилатими ракетами загинули дев'ятеро людей. До 16:00 рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхового будинку тіло дев'ятого загиблого, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Станом на 14:30 зафіксовано 33 постраждалих, із них 25 — у Шевченківському районі Києва.

ЗС РФ у ніч на 23 червня також вдарили по Білій Церкві. Жителі міста говорили, що такої страшної ночі не було з початку повномасштабної війни. У центрі Білої Церкви в багатьох будинках розбилися вікна, найбільше постраждала клініка і готель.

Очевидці нарахували до шести прильотів "Шахедів" по центру міста. Крім цього, постраждала будівля єпархіального управління УПЦ в Білій Церкві.

У Білій Церкві під удар ЗС РФ потрапило єпархіальне управління УПЦ

Нагадаємо, у житловий будинок у Шевченківському районі Києва вдарила російська ракета, цілий під'їзд зруйнувався.

Фокус раніше писав, що окупанти додають у "Шахеди" в'язку суміш, що горить у зв'язці з піском. Китай постачає до цих дронів антени.