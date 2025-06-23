Бьют ракетами после выхода из укрытий: ВС РФ ввели новую тактику ударов по Украине (видео)

Российские оккупанты изменили тактику массированных ударов по Украине. Первый шаг — пуск дронов, а когда наступает тишина и люди выходят из укрытий, летят ракеты.

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Сперва ВС РФ тренировались в нанесении комбинированных атак, а сейчас их интенсивность увеличивается. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В Белой Церкви обстреляли частную больницу

Первые дроны, по его словам, россияне запускают вечером. Далее люди возвращаются домой из укрытий и не ожидают ударов утром.

Как пример Клименко привел обстрел частной больницы в Белой Церкви в ночь на 23 июня. Во время эвакуации пациентов от повторного удара БПЛА двое работников ГСЧС были ранены, а одна женщина погибла, когда ее переносили из медучреждения.

"Что враг нашел в больнице, я не знаю. Также как в многоэтажных и частных домах в Киевской области. Цель состоит в запугивании, каждую ночь запускают большим количеством ракет и дронов", — заявил министр.

Обстрел Киева и Белой Церкви: что известно о последствиях?

В результате обстрела Киева сегодня беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами погибли девять человек. К 16:00 спасатели достали из-под завалов многоэтажного дома тело девятого погибшего, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По состоянию на 14:30 зафиксировано 33 пострадавших, из них 25 — в Шевченковском районе Киева.

ВС РФ в ночь на 23 июня также ударили по Белой Церкви. Жители города говорили, что столь страшной ночи не было с начала полномасштабной войны. В центре Белой Церкви во многих домах разбились окна, больше всего пострадала клиника и отель.

Очевидцы насчитали до шести прилетов "Шахедов" по центру города. Кроме этого, пострадало здание епархиального управления УПЦ в Белой Церкви.

В Белой Церкви под удар ВС РФ попало епархиальное управление УПЦ

Напомним, в жилой дом в Шевченковском районе Киева ударила российская ракета, целый подъезд разрушился.

Фокус ранее писал, что оккупанты добавляют в "Шахеды" вязкую смесь, горящую в связке с песком. Китай поставляет к этим дронам антенны.