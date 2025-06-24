Удар по Дніпру: ракета розтрощила вагони поїзда, в якому їхали 500 людей

Росіяни вдарили по Дніпру балістичною ракетою 24 червня. Станом на зараз в Дніпропетровській області відомо про понад 160 поранених та 11 загиблих.

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На Дніпровщині триває розбір завалів внаслідок ударів російських ракет, кількість загиблих може збільшитись, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, цей удар зачепив багато цивільної інфраструктури: будинки, школи, пасажирський потяг, в якому було понад 500 пасажирів. Ракета розтрощила п’ять вагонів. Усім пораненим надали допомогу.

У поїзді в Дніпрі було 500 пасажирів Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

"Росія не здатна виробляти балістичні ракети без компонентів з інших країн. Росія не здатна виробляти сотні видів іншої зброї без компонентів, обладнання та експертизи, якою цей божевільний режим у Москві сам не володіє. Саме тому важливо максимально обмежувати схеми, що поєднують Росію зі спільниками. Потрібне і значне посилення санкцій проти Росії", — йдеться у повідомленні президента.

Нагадаємо, 24 червня ракета ЗС РФ вдарила біля поїзда "Одеса-Запоріжжя", який прямував до Одеси. Сумарно вранці 24 червня росіяни випустили по Дніпру і Миргороду шість балістичних ракет "Іскандер-М". Чотири вибухнули в Дніпрі та районі, а дві — у Миргороді.

МВС України заявляло про нову тактику обстрілів ЗС РФ: спочатку летять дрони, а після настання тиші — ракети. Спершу ЗС РФ тренувалися в завдаванні комбінованих атак, а зараз їхня інтенсивність збільшується.