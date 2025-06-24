Удар по Днепру: ракета разбила вагоны поезда, в котором ехали 500 человек

Россияне ударили по Днепру баллистической ракетой 24 июня. По состоянию на сейчас в Днепропетровской области известно о более 160 раненых и 11 погибших.

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На Днепровщине продолжается разбор завалов в результате ударов российских ракет, количество погибших может увеличиться, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, этот удар задел много гражданской инфраструктуры: дома, школы, пассажирский поезд, в котором было более 500 пассажиров. Ракета разбила пять вагонов. Всем раненым оказали помощь.

В поезде в Днепре было 500 пассажиров Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

"Россия не способна производить баллистические ракеты без компонентов из других стран. Россия не способна производить сотни видов другого оружия без компонентов, оборудования и экспертизы, которой этот сумасшедший режим в Москве сам не обладает. Именно поэтому важно максимально ограничивать схемы, объединяющие Россию с сообщниками. Нужно и значительное усиление санкций против России", — говорится в сообщении президента.

Напомним, 24 июня ракета ВС РФ ударила возле поезда "Одесса-Запорожье", который направлялся в Одессу. Суммарно утром 24 июня россияне выпустили по Днепру и Миргороду шесть баллистических ракет "Искандер-М". Четыре взорвались в Днепре и районе, а две — в Миргороде.

МВД Украины заявляло о новой тактике обстрелов ВС РФ: сначала летят дроны, а после наступления тишины — ракеты. Сначала ВС РФ тренировались в нанесении комбинированных атак, а сейчас их интенсивность увеличивается.