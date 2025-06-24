Удар по Днепру: ракета разбила вагоны поезда, в котором ехали 500 человек
Россияне ударили по Днепру баллистической ракетой 24 июня. По состоянию на сейчас в Днепропетровской области известно о более 160 раненых и 11 погибших.
На Днепровщине продолжается разбор завалов в результате ударов российских ракет, количество погибших может увеличиться, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, этот удар задел много гражданской инфраструктуры: дома, школы, пассажирский поезд, в котором было более 500 пассажиров. Ракета разбила пять вагонов. Всем раненым оказали помощь.
"Россия не способна производить баллистические ракеты без компонентов из других стран. Россия не способна производить сотни видов другого оружия без компонентов, оборудования и экспертизы, которой этот сумасшедший режим в Москве сам не обладает. Именно поэтому важно максимально ограничивать схемы, объединяющие Россию с сообщниками. Нужно и значительное усиление санкций против России", — говорится в сообщении президента.
Напомним, 24 июня ракета ВС РФ ударила возле поезда "Одесса-Запорожье", который направлялся в Одессу. Суммарно утром 24 июня россияне выпустили по Днепру и Миргороду шесть баллистических ракет "Искандер-М". Четыре взорвались в Днепре и районе, а две — в Миргороде.
МВД Украины заявляло о новой тактике обстрелов ВС РФ: сначала летят дроны, а после наступления тишины — ракеты. Сначала ВС РФ тренировались в нанесении комбинированных атак, а сейчас их интенсивность увеличивается.