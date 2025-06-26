Украину атакуют "Шахеды": десятки дронов фиксируют в небе над областями, где существует угроза ударов

Поздно вечером 26 июня началась российская атака "Шахедами" по Украине. Воздушные силы и мониторинговые каналы предупредили о движении дронов с нескольких направлений, взрывы прозвучали в частности в Полтавской и Киевской областях.

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Воздушная тревога по Украине начала распространяться около 22:00 часов, когда первые "Шахеды" были зафиксированы в небе над областями. Фокус передает актуальную информацию об атаке дронов.

Российские БпЛА заходили через центр и запад Сумской область в южном направлении, а также через Черниговскую и Полтавскую области южным курсом, сообщили Воздушные силы Украины.

Скриншот | предупреждения ПС о движении "Шахедов"

Около 22:20 часов взрывы были слышны в Полтаве — СМИ сообщили о работе противовоздушной обороны по российским дронам.

В это время также громко было в Киевской области: активно ПВО работало по "Шахедам".

Ближе к 23:00 часам Воздушные силы Украины предупредили о движении "Шахедов" в направлении Полтавской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской и Винницкой областей.

Скриншот | предупреждение о движении "Шахедов"

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Напомним, 26 июня Сергей Бескрестнов, известный под псевдонимом "Флеш", рассказал, что в РФ создали для "Шахедов" систему уклонения от перехватчиков и рассказал, как с этим бороться.

Также 26 июня специалист по вопросам авиации Константин Криволап сообщил, что Украина разработала несколько дронов-перехватчиков, которые позволят сбивать "Шахеды" в несколько раз дешевле.