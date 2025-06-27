ВС РФ комбинированно атаковали Украину "Шахедами" и крылатыми ракетами: что известно
Российская армия в течение всей ночи атаковала Украину ударными БпЛА типа "Шахед", а под утро запустила крылатые ракеты. Под ударом оказалась Днепропетровская область и Хмельницкая область.
Крылатые ракеты двигались с южного направления, сквозь Кировоградскую область, держа курс на северо-запад. Фокус собрал информацию о ночной атаке россиян по Украине.
О вхождении крылатых ракет в воздушное пространство Украины мониторинги сообщили около 03:20 часов.
По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", крылатые ракеты двигались через Кировоградскую область в направлении Днепропетровской. Несколько крылатых ракет направлялись на Днепр.
Предварительно, на Днепр россияне направили около пяти целей, сообщили в паблике.
Часть крылатых ракет продолжила движение на северо-запад и вскоре добралась до Киевской области, где направлялись через Белоцерковский район.
Около 03:45 по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за крылатых ракет, которые держали курс в направлении западных регионов.
Около 04:00 часов мониторинговые каналы предупредили о движении нескольких крылатых ракет в направлении Хмельницкой области.
Группа крылатых ракет атаковала Староконстантинов в Хмельницкой области. Параллельно россияне атаковали город "Шахедами".
Тип ракет и их количество сейчас устанавливается.
Воздушная тревога в областях на момент публикации продолжается из-за угрозы ударных БпЛА.
Напомним, ночью 27 июня россияне также атаковали Украину дронами типа "Шахед": взрывы прогремели на Киевщине, Черниговщине, Полтавщине, а под утро БпЛА добрались до западных регионов.
Ночью 26 июня дроны атаковали Московскую область: под ударом в частности оказался пригород столицы России.