ЗС РФ комбіновано атакували Україну "Шахедами" та крилатими ракетами: що відомо

Російська армія упродовж всієї ночі атакувала Україну ударними БпЛА типу "Шахед", а під ранок запустила крилаті ракети. Під ударом опинилася Дніпропетровська область та Хмельниччина.

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Крилаті ракети рухалися з південного напрямку, крізь Кіровоградську область, тримаючи курс на північний захід. Фокус зібрав інформацію про нічну атаку росіян по України.

Про входження крилатих ракет у повітряний простір України моніторинги повідомили близько 03:20 години.

За даними Telegram-каналу "Николаевский Ванек", крилаті ракети рухалися через Кіровоградську область у напрямку Дніпропетровської. Декілька крилатих ракет прямували на Дніпро.

Попередньо, на Дніпро росіяни спрямували близько п'яти цілей, повідомили у пабліку.

Частина крилатих ракет продовжила рух на північний захід і невдовзі дісталася Київської області, де прямували через Білоцерківський район.

Близько 03:45 по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через крилаті ракети, які тримали курс у напрямку західних регіонів.

Близько 04:00 години моніторингові канали попередили про рух кількох крилатих ракет у напрямку Хмельницької області.

Група крилатих ракет атакувала Старокостянтинів у Хмельницькій області. Паралельно росіяни атакували місто "Шахедами".

Тип ракет та їх кількість наразі встановлюється.

Повітряна тривога в областях на момент публікації триває через загрозу ударних БпЛА.

Нагадаємо, уночі 27 червня росіяни також атакували Україну дронами типу "Шахед": вибухи пролунали на Київщині, Чернігівщині, Полтавщині, а під ранок БпЛА дісталися західних регіонів.

Уночі 26 червня дрони атакували Московську область: під ударом зокрема опинилося передмістя столиці Росії.