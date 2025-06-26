Закриті аеродроми й пролунали вибухи: Московську область атакували дрони, — росЗМІ (відео)

Уночі 26 червня Московську область атакували безпілотники: вибухи прогриміли зокрема у Підмосков'ї та Новій Москві, російська влада повідомила про "успішне збиття" дронів на підльоті до столиці РФ.

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План "Килим" було введено зокрема в аеропорту "Внуково" — одному з найбільших авіатранспортних комплексів Росії. Також обмеження на активність повітряних суден були введені ще у п'яти аеропортах РФ, повідомили росЗМІ.

Обмеження на приймання та виліт літав у "Внуково", що розташований у Москві, були введені близько 01:00 години. За інформацією місцевого Telegram-каналу Mash, на виліт в аеропорту затримали 4 рейси, ще 17 — на посадження.

"Раніше "Килим" ввели також у п'яти аеропортах у Приволзькому федеральному окрузі: Казань, Нижньокамськ (Бегішево), Пенза, Самара (Курумоч) та Ульяновськ (Баратаївка)", — розповіли росЗМІ.

Скриншот | повідомлення росЗМІ про план "Килим"

Ближче до 02:00 години росЗМІ повідомили про вибухи в одному з районів Нової Москви, а також про атаку по Красногорську Московської області.

Також вибухи пролунали в інших районах Московської області.

"Звуки БпЛА чують мешканці Дідовська в Істринському районі у Підмосков'ї, Зеленограда та міста Московський у Новій Москві. За п'ять хвилин у небі пролунало щонайменше п'ять вибухів", — інформували у пабліках.

У мережі поширили кадри нічної атаки по Московській області РФ.

Мер Москви Сергій Собянін також підтвердив атаку безпілотників по регіону. За його словами, на підльоті до Москви нібито було збито два ударних дрони, на місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Скриншот | повідомлення Собяніна про атаку дронів

Наслідки атаки дронів по Московській області встановлюються. В аеропорту "Внуково" на момент публікації "Росавіація" зняла обмеження на авіарейси.

Нагадаємо, уночі 25 червня Крим атакували безпілотники: у мережі повідомили про удар по місцевому аеродрому.

Також 25 червня десятки вибухів прогриміли на Забайкаллі, де здійнялася пожежа у військовій частині.