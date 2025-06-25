Десятки вибухів на Забайкаллі: в РФ горить військова частина, детонують боєприпаси (відео)

Місцеві медіа вранці 25 червня повідомили про вибухи в селі Велика Тура Забайкальського краю РФ. В мережі поширюють світлини великого стовпа диму, який здійнявся над складом боєприпасів військової частини.

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Голова Каримського району Олексій Сидельников в коментарі місцевому Telegram-каналу Chita.Ru підтвердив, що на території військової частини виникла пожежа. Він заявив, що площа загоряння невелика, а за детальнішою інформацією потрібно звертатися до військових.

Депутат Державної думи РФ Андрій Гурульов заявив, що військові оточили територію та не пустять на базу пожежні машини, а локалізувати вогонь співробітники МНС будуть за допомогою авіації. Він також зазначив, що недалеко від місця загоряння є склади горюче-змащувальних матеріалів.

Близько 11:00 очевидці розповіли пабліку, що в сторону військової частини полетів гелікоптер. В МНС Росії повідомили, що на території складу загорілася трава, і через це здетонували нерозміновані боєприпаси в полі.

Близько 11:30 адміни каналу з посиланням на місцевих жителів писали, що детонація у Великій Турі припинилася, однак у першу годину було чутно кілька десятків вибухів. О 13:16 кореспондент медіа повідомив, що пожежа розгорілася з новою силою, а вибухи поновилися і їх стало чути частіше.

Пожежний поїзд бачили у Великій Турі, де горів склад боєприпасів Фото: t.me / chitaru75

Губернатор Забайкалля Олександр Осипов вранці 25 червня повідомляв про напружену ситуацію з пожежами в регіоні, яку погіршують аномальна спека та сильний вітер.

Вибухи на Забайкаллі: боєприпаси детонували у 2014 році

Адміни місцевого каналу зазначили, що склад із боєприпасами у Великій Турі горів через лісову пожежу у 2014 році. Тоді евакуювали все населення та повідомляли про 10 загиблих, через вибухи було пошкоджено кілька житлових будинків і зруйновано нову школу.

Нагадаємо, 25 червня Фокус писав, що вночі Крим атакували дрони. Російські ЗМІ повідомляли про вибухи в районі Джанкоя та атаку на аеродром.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко 25 червня повідомив, що напередодні ввечері дрони атакували завод "Атлант-Аеро" в Таганрозі РФ, що спеціалізується на виготовленні компонентів для ударних БПЛА та систем управління.