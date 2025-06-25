Десятки взрывов на Забайкалье: в РФ горит воинская часть, детонируют боеприпасы (видео)

Местные медиа утром 25 июня сообщили о взрывах в селе Большая Тура Забайкальского края РФ. В сети распространяют фотографии большого столба дыма, который поднялся над складом боеприпасов воинской части.

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Глава Каримского района Алексей Сидельников в комментарии местному Telegram-каналу Chita.Ru подтвердил, что на территории воинской части возник пожар. Он заявил, что площадь возгорания небольшая, а за более подробной информацией нужно обращаться к военным.

Депутат Государственной думы РФ Андрей Гурулев заявил, что военные оцепили территорию и не пустят на базу пожарные машины, а локализовать огонь сотрудники МЧС будут с помощью авиации. Он также отметил, что недалеко от места возгорания есть склады горюче-смазочных материалов.

Около 11:00 очевидцы рассказали паблику, что в сторону воинской части полетел вертолет. В МЧС России сообщили, что на территории склада загорелась трава, и из-за этого сдетонировали неразминированные боеприпасы в поле.

Около 11:30 админы канала со ссылкой на местных жителей писали, что детонация в Большой Туре прекратилась, однако в первый час было слышно несколько десятков взрывов. В 13:16 корреспондент медиа сообщил, что пожар разгорелся с новой силой, а взрывы возобновились и их стало слышно чаще.

Пожарный поезд видели в Великой Туре, где горел склад боеприпасов Фото: t.me / chitaru75

Губернатор Забайкалья Александр Осипов утром 25 июня сообщал о напряженной ситуации с пожарами в регионе, которую усугубляют аномальная жара и сильный ветер.

Взрывы на Забайкалье: боеприпасы детонировали в 2014 году

Админы местного канала отметили, что склад с боеприпасами в Великой Туре горел из-за лесного пожара в 2014 году. Тогда эвакуировали все население и сообщали о 10 погибших, из-за взрывов были повреждены несколько жилых домов и разрушена новая школа.

Напомним, 25 июня Фокус писал, что ночью Крым атаковали дроны. Российские СМИ сообщали о взрывах в районе Джанкоя и атаке на аэродром.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко 25 июня сообщил, что накануне вечером дроны атаковали завод "Атлант-Аэро" в Таганроге РФ, специализирующийся на изготовлении компонентов для ударных БПЛА и систем управления.