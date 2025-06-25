Уночі Крим атакували дрони: ЗМІ повідомили про вибухи у різних містах і атаку по аеродрому (відео)

Уночі 25 червня серія вибухів прогриміла у різних куточках окупованого Криму: під ударом безпілотників опинився зокрема Джанкойський район, де, попередньо, зафіксовано "приліт" по місцевому аеродрому.

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Атака по Криму почалася пізно ввечері 24 червня: близько 23:00 години прогриміли вибухи у районі Джанкоя, там активно працювала ворожа протиповітряна оборона, повідомив місцевий проукраїнський Telegram-канал "Крымский ветер".

"У Джанкойському районі чутно роботу росППО", — йдеться у повідомленні.

Близько 23:10 години щонайменше два вибухи також прогриміли у Керчі. Також над містом було чутно проліт дронів.

Через кілька хвилин у районі Джанкоя знову було чутно серію вибухів.

Скриншот | повідомлення про вибухи у Джанкойському районі

Близько опівночі "Крымский ветер" повідомив, що, за попередньою інформацією, внаслідок атаки дронів по Криму є влучання по аеродрому у Джанкої. Також паблік оприлюднив кадри нічної атаки по Криму.

Невдовзі вибухи також прогриміли у районі мису Чауда: там активно працювала російська протиповітряна оборона.

Атака по Криму продовжилася також після 01:00 години. Повторні звуки вибухів чули мешканці Керчі.

Місцева окупаційна влада наразі не повідомляла про наслідки атаки по Криму. Однак у Міністерстві оборони Росії зазначили, що нібито лише 1 безпілотник було знищено у небі над окупованим півостровом.

Скриншот | Міноборони РФ про нічну атаку

Аеродром у Джанкої, який могли атакувати БпЛА цієї ночі: що відомо про об'єкт

Джанкой — військова авіабаза, що експлуатується ВМФ Росії у складі Чорноморського флоту і розташована поблизу міста Джанкой. До російської окупації у 2014 році летовище було військовим, а згодом цивільним аеропортом.

1999 року Джанкой було класифіковано як міжнародний аеропорт.

З моменту російської окупації ЗС РФ застосовують його зокрема для військових цілей у війні з Україною.

Нагадаємо, уночі 25 червня керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що дрони також атакували російський Таганрог, де під ударом міг опинитися важливий завод.

22 червня у каналі "Вести Крым" розповіли, що у Криму леви напали на власника парку: той вивозив тварин з окупованих міст.