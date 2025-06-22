У Криму леви напали на власника парку, який вивозив крадених РФ тварин з Маріуполя і Херсона

В окупованому Криму на власника відомого кримського парку "Тайган" Олега Зубкова напали леви. В результаті він зазнав серйозних поранень в області шиї.

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Тварини напали на чоловіка під час годування. Про це повідомляють "Вести Крым".

"У парку левів "Тайган" стався інцидент — постраждав директор Олег Зубков. Зараз йому надається вся можлива медична допомога", — йшлося в повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався сьогодні, 22 червня, під час вечірнього годування тварин, а після нападу левів у Зубкова серйозна травма голови та шиї, а також пошкоджена легеня.

Олег Зубков

Потерпілий втратив багато крові і зараз перебуває у тяжкому стані. Для його транспортування до місця госпіталізації було направлено санітарний гелікоптер.

Минулого року в цьому ж парку троє левів загризли співробітницю Леокадію Перевалову, яка працювала там 17 років. Жінка у той момент прибирала клітку.

Олег Зубков був директором Ялтинського зоопарку. Після окупації Криму Росією перейшов на бік ворога. Власник великого приватного зоопарку Олег Зубков відомий тим, що під час окупації Херсона звідти вивозив тварин за наказом гауляйтера Володимира Сальдо. 11 листопада 2022 року, під час втечі окупаційних військ Росії з правого берегу Херсона, викрав єнота і кілька інших тварин із зоопарку міста.

Нагадаємо, що раніше у США в Окснардському державному пляжному парку морський лев і на повній швидкості помчав до серфера і після кількох спроб влаштувати засідку вкусив чоловіка.

Останнім часом у Каліфорнії почастішали випадки нападу цих морських левів на людей. Нещодавно були госпіталізовані серфер та рятувальниця, на яких вони напали. Причиною такої поведінки вважається отруєння, спричинене цвітінням водоростей.