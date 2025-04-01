Несамовитий морський лев, виблискуючи зубами, атакував серфера: названо мотив нападу, що леденить душу

Серферу довелося справлятися з посттравматичним стресовим розладом після того, як несамовитий морський лев напав на нього. Вчені розкрили неймовірний мотив нападу зомбі-хижака.

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Про це пише Daily Mail.

Каліфорнійський серфер був приголомшений, коли під час запливу на нього напав морський лев. За словами Р. Дж. ЛаМендола, інцидент стався в Окснардському державному пляжному парку, коли з води несподівано з'явився морський лев і на повній швидкості помчав до серфера, широко роззявши пащу та виблискуючи зубами. Після кількох спроб влаштувати засідку збожеволіла тварина вкусила молоду людину.

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За словами ЛаМендола, він все ще бореться з посттравматичним стресовим розладом після зустрічі з твариною, яка напала на нього. За словами вчених, агресивна поведінка морського лева, ймовірно, була викликана зараженням токсичними квітучими водоростями.

Чоловік описує свій досвід як "найболючіший і найбільш травмуючий за 20 років серфінгу". За словами ЛаМендола, під час укусу морського лева він відчув гострий біль, який ставав дедалі сильнішим у міру того, як тварина люто трясла головою, впиваючись у плоть.

Потерпілий зазначає, що морський лев здавався диким і був позбавлений будь-якої цікавості або грайливості, які, як правило, асоціюються з цими тваринами. Унаслідок нападу гідрокостюм серфера було розірвано на місці, але йому, на щастя, вдалося вибратися з води та дістатися берега з рваною раною на сідниці.

Серфер все ще намагається впоратися з ПТСР після нападу морського лева Фото: Facebook

Пізніше вчені з Інституту морської дикої природи островів Чаннел заявили, що морський лев, імовірно, страждав на "токсикоз домоєвої кислоти". Цей неврологічний розлад, спричинений інфекцією токсичних водоростей, змушує цих істот поводитися "агресивно і нехарактерно". Деякі симптоми отруєння домоєвої кислоти також включають такі прояви, як:

судоми;

похитування головою;

нестійка поведінка;

летаргія.

За словами керівника Центру з догляду за морськими ссавцями в Лос-Анджелесі Джона Ворнера, відомо, що цвітіння водоростей викидає у воду токсин, відомий як домоєва кислота. Цей токсин потрапляє в харчовий ланцюжок і впливає на безліч морських тварин.

Оскільки токсин неврологічний, він впливає на мозок тварин, викликаючи судоми, а також дезорієнтацію та агресивність. Простими словами, тварини буквально божеволіють, що змушує їх кидатися, зокрема й на людей.

Експерти також зазначають, що отруєння домоєвою кислотою врешті-решт призводить до летального результату — на пляжах уже було помічено велику кількість мертвих тіл морських левів.

Раніше Фокус писав про те, що в Каліфорнії сотні морських левів змушені викидатися на берег, щоб вижити.