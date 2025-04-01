Невменяемый морской лев, сверкая зубами, атаковал серфера: назван леденящий душу мотив нападения

Серферу пришлось справляться с посттравматическим стрессовым расстройством после того, как невменяемый морской лев напал на него. Ученые раскрыли невероятный мотив нападения зомби-хищника.

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Об этом пишет Daily Mail.

Калифорнийский серфер был потрясен, когда во время заплыва на него напал морской лев. По словам Р. Дж. ЛаМендола, инцидент произошел в Окснардском государственном пляжном парке, когда из воды неожиданно появился морской лев и на полной скорости помчался к серферу, широко разинув пасть и сверкая зубами. После нескольких попыток устроить засаду обезумевшее животное укусило молодого человека.

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По словам ЛаМендола он все еще борется с посттравматическим стрессовым расстройством после встречи с животным, напавшим на него. По словам ученых, агрессивное поведение морского льва, вероятно, было вызвано заражением токсичными цветущими водорослями.

Мужчина описывает свой опыт как "самый мучительный и травмирующий за 20 лет серфинга". По словам ЛаМендола во время укуса морского льва он испытал острую боль, которая становилась все сильнее по мере того, как животное яростно трясло головой, впиваясь в плоть.

Пострадавший отмечает, что морской лев казался диким и был лишен всякого любопытства или игривости, которые, как правило, ассоциируются с этими животными. В результате нападения гидрокостюм серфера был разорван на месте, но ему к счастью удалось выбраться из воды и добраться до берега со рваной раной на ягодице.

Серфер все еще пытается справиться с ПТСР после нападения морского льва Фото: Facebook

Позже ученые из Института морской дикой природы островов Чаннел заявили, что морской ле, вероятно, страдал "токсикозом домоевой кислоты". Это неврологическое расстройство, вызванное инфекцией токсичных водорослей, заставляет этих существ вести себя "агрессивно и нехарактерно". Некоторые симптомы отравления домоевой кислоты также включают такие проявления, как:

судороги;

покачивание головой;

неустойчивое поведение;

летаргия.

По словам руководителя Центра по уходу за морскими млекопитающими в Лос-Анджелесе Джона Уорнера, известно, что цветение водорослей выбрасывает в воду токсин, известный как домоева кислота. Этот токсин попадает в пищевую цепочку и влияет на множество морских животных.

Так как токсин неврологический, он влияет на мозг животных, вызывая судороги, а также дезориентацию и агрессивность. Простыми словами, животные буквально сходят с ума, что заставляет их бросаться, в том числе, и на людей.

Эксперты также отмечают, что отравление домоевой кислотой в конце концов приводит к летальному исходу — на пляжах уже было замечено большое количество мертвых тел морских львов.

Ранее Фокус писал о том, что в Калифорнии сотни морских львов вынуждены выбрасываться на берег, чтобы выжить.