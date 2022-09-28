Токсичный океан. В Калифорнии сотни морских львов вынуждены выбрасываться на берег, чтобы выжить

Нейротоксин, вынуждающий морских львов покидать свой дом, может быть также опасен и для человека.

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Сотни морских львов буквально выбрасываются на берег в округах Санта-Барбара и Вентура, Калифорния. Ученые изучили животных и пришли к выводу, что они подверглись воздействию нейротоксина, который может быть опасен не только для обитателей океана, но и человека, пишет Central Coast Public Radio.

Ученые из Национального центра исследований прибрежных океанов (NCCOS) изучили морских львов, выброшенных на берег, и пришли к выводу, что они стали жертвами воздействия вредоносного цветения водорослей (HAB). Некоторые виды водорослей быстро растут и вырабатывают нейротоксин под названием домоевая кислота.

Сотрудница NCCOS Мэгги Бродуотер считает, что опасный токсин может накапливаться в моллюсках и рыбе, и попадать в организм морских львов с пищей. Отметим, что домоевая кислота опасна не только для морских животных, но и для человека. Так, в 1987 года из-за этого нейротоксина на острове Принца Эдуарда в Канаде погибли десять человек, после трапезы мидиями, выловленными в дикой природе.

Ученые выяснили, что заставляет морских львов покидать океан, однако все еще не понимают, что заставляет диатомовые водоросли вырабатывать такое количество нейротоксина в конце сентября. Исследователи предполагают, что ядовитое цветение связано с изменениями климата и предполагают, что из-за глобального потепления и роста температуры ситуация в будущем может лишь усугубиться.

[ + – ] Водоросли производят нейротоксин, называемый домоевой кислотой. Фото: NOAA NMFS

В данный момент ученые всеми силами пытаются спасти морских львов — их доставляют в реабилитационные центры, где они получают не зараженную пищу. В результате нейротоксин понемногу выходит из организма через мочу и фекалии.

К слову, при отравлении домоевой кислотой человек может испытать кратковременную потерю памяти, повреждение головного мозга, а в исключительных случаях даже умереть. К счастью, в нынешней ситуации ученые не видят опасности для человека, однако контроль за морепродуктами все же был усилен.

Отметим, что это не первый случай массового отравления морских животные домоевой кислотой. В 2015 году вспышка токсичного цветения водорослей распространилась от Калифорнии до побережья Вашингтона. Тогда жертвами нейротоксина стали не только морские львы, но и ряд других организмов. Ученые предполагают, что ситуация с водорослями, вырабатывающими нейротоксин, ухудшается в Калифорнии с каждым годом и продолжит лишь усугубляться, если ничего не предпринимать

Ранее Фокус писал, что сотни китов выбросились на берег Австралии в тот же день, что и год назад.