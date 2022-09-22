В тот же день, что и два года назад: сотни китов выбросились на берег Австралии (фото)

Австралийские спасители зафиксировали, что на мель выбросило около 230 морских животных, половина из них живы.

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На западном побережье штата Тасмания в гавани Маккуори, что в Австралии произошло массовое выбрасывание на мель около 230 китов. Это произошло 21 сентября, спустя два года после аналогичных событий, сообщает телеканал ABC News.

В Департаменте природных ресурсов и окружающей среды Тасмании заявили, что половина из выбросившихся на берег китов оказались живыми.

В ведомстве также рассказали, что совместно с охраной морской среды Тасмании собирают снаряжения для спасения морских животных и направляются в район, который находится далеко от дорог.

Кроме того, генеральный менеджер Совета Западного побережья Дэвид Мидсон призвал общественность держатся подальше от зоны выброса китов, потому что это может помешать спасению.

"Самое главное, если вас не пригласили парки или одна из организаций, помогающих, — держаться подальше. Наличие дополнительных людей может действительно помешать их усилиям по спасению", — сказал он.

Отметим, что гавань Маккуори является местом крупнейшего за всю историю наблюдений массового выброса китов на берег в Австралии. Оно произошло два года назад, также 21 сентября. Тогда на берег выбросилось 470 китов, а 100 из них погибли.

Напомним, 20 сентября на побережье австралийского острова Кинг, что в штате Тасмания, обнаружили минимум 14 окровавленных кашалотов. По мнению ученых, одна из вероятных причин — вожак стаи зубатых китов ошибся по части навигации, а другие киты тоже направились в сторону берега.

Ранее, 12 сентября Фокус писал, что гигантского кальмара выбросило на берег Новой Зеландии, его длина составляет 4 метра. Эти моллюски обитают по всему земному шару, однако очень редко их можно встретить в естественной среде.