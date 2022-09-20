Ошибка навигации: ученые гадают, почему 14 китов выбросились на берег Австралии (фото)

Вожак стаи зубатых китов мог ошибиться, из-за чего другие особи тоже направились в сторону берега. Возможно, он был болен, или же кашалоты запаниковали на мелководье.

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По меньшей мере 14 мертвых окровавленных кашалотов обнаружили на побережье австралийского острова Кинг (штат Тасмания). Команда морских биологов и ветеринаров изучает место, на которое выбросились морские животные. Об этом сообщает ABC.

Правительство штата заявило, что территорию берега будут изучать с самолета, пытаясь выяснить, нет ли поблизости и других китов.

[ + – ] Вопрос о том, почему киты выбрасываются на берег, давно не дает покоя исследователям.

Местный специалист по дикой природе Ванесса Пиротта назвала произошедшее "полной загадкой".

[ + – ] Ванесса Пиротта

Почему киты выбрасываются на берег?

"Мы просто не знаем, почему это происходит. Это вопрос на миллион долларов всякий раз, когда происходит очередной такой случай", — пояснила она.

[ + – ] Кашалоты на берегу.

Но, по ее словам, возможно, кто-то из китовой стаи допустил ошибку по части навигации, из-за чего другие киты тоже направились в сторону берега. Возможно, вожак был болен, или же киты просто испугались, оказавшись на мелководье.

[ + – ] Кашалот мог запаниковать на мелководье.

В 2020 году на берегу Тасмании произошел самый массовый выброс китов в Австралии, на берегу обнаружили больше 380 дельфинов гринд.

Исследователи не могут прийти к общему мнению, почему подобное происходит именно у побережья Тасмании. Возможно, это как-то связано с тем обстоятельством, что здесь проходит множество различных течений.

Из-за особенностей каменистого ландшафта берега специалистам по дикой природе будет сложно извлечь трупы животных — они будут лежать месяцами и разлагаться.

Из-за того, что в останках морских млекопитающих могут содержаться опасные для человека вирусы, власти предупредили жителей о том, что лучше держаться подальше от мертвых кашалотов на берегу. Серферам и пловцам также советуют не плавать в этой местности, т.к. разлагающиеся туши китов могут привлечь акул.

Напомним, что гигантского кальмара вынесло на берег Новой Зеландии. Эти моллюски обитают по всему земному шару, но вместе с тем их крайне редко можно встретить в естественной среде. До 2005 года даже не удавалось сделать фото.

Ранее Фокус сообщал, что самая быстрая акула в мире пошла в "воздушную атаку" и прыгнула в лодку рыбаков. В панике находившиеся в рыболовецкой шхуне люди бросились наутек.