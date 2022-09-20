Помилка навігації: вчені вважають, чому 14 китів викинулися на берег Австралії (фото)

Ватажок зграї зубастих китів міг помилитися, через що інші особини теж попрямували в бік берега. Можливо, він був хворий, або кашалоти запанікували на мілководді.

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Щонайменше 14 мертвих закривавлених кашалотів виявили на узбережжі австралійського острова Кінг (штат Тасманія). Команда морських біологів і ветеринарів вивчає місце, куди викинулися морські тварини. Про це повідомляє ABC.

Уряд штату заявив, що територію берега вивчатимуть із літака, намагаючись з'ясувати, чи немає поблизу й інших китів.

[ + – ] Питання, чому кити викидаються на берег, давно дає спокою дослідникам

Місцева фахівчиня з дикої природи Ванесса Піротта назвала подію "повною загадкою".

[ + – ] Ванесса Піротта

Чому кити викидаються на берег?

"Ми просто не знаємо, чому це відбувається. Це питання на мільйон доларів щоразу, коли відбувається черговий такий випадок", — пояснила вона.

[ + – ] Кашалоти на березі

Але, за її словами, можливо, хтось із китової зграї припустився помилки щодо навігації, через що інші кити теж попрямували в бік берега. Можливо, ватажок був хворий, або кити просто злякалися, опинившись на мілководді.

[ + – ] Кашалот міг запанікувати на мілководді

У 2020 році на березі Тасманії стався наймасовіший викид китів в Австралії, на березі виявили понад 380 дельфінів грінд.

Дослідники не можуть дійти спільної думки, чому таке відбувається саме біля узбережжя Тасманії. Можливо, це якось пов'язано з тією обставиною, що тут проходить багато різних течій.

Через особливості кам'янистого ландшафту берега фахівцям із дикої природи буде складно витягти трупи тварин — вони лежатимуть місяцями та розкладатимуться.

Через те, що в рештках морських ссавців можуть утримуватися небезпечні для людини віруси, влада попередила мешканців про те, що краще триматися подалі від мертвих кашалотів на березі. Серферам і плавцям радять не плавати в цій місцевості, оскільки туші китів, що розкладаються, можуть принадити акул.

Нагадаємо, що гігантського кальмара винесло на берег Нової Зеландії. Ці молюски мешкають по всій земній кулі, але водночас їх дуже рідко можна зустріти в природному середовищі. До 2005 року навіть не вдавалося зробити фото.

Раніше Фокус повідомляв, що найшвидша акула у світі пішла в "повітряну атаку" та стрибнула в човен рибалок. У паніці люди, які були в рибальській шхуні, кинулися навтьоки.