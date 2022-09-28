Токсичний океан. У Каліфорнії сотні морських левів змушені викидатися на берег, щоб вижити

Нейротоксин, який змушує морських левів покидати свій дім, може бути небезпечним і для людини.

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Сотні морських левів буквально викидаються на берег в околицях Санта-Барбара та Вентура, Каліфорнія. Учені вивчили тварин і дійшли висновку, що вони зазнали впливу нейротоксину, який може бути небезпечним не тільки для мешканців океану, а й для людини, пише Central Coast Public Radio.

Учені з Національного центру досліджень прибережних океанів (NCCOS) вивчили морських левів, викинутих на берег, і дійшли висновку, що вони стали жертвами шкідливого цвітіння водоростей (HAB). Деякі види водоростей швидко ростуть і виробляють нейротоксин під назвою домоєва кислота.

Співробітниця NCCOS Меггі Бродуотер вважає, що небезпечний токсин може накопичуватися в молюсках та рибі, й потрапляти в організм морських левів з їжею. Зазначимо, що домоєва кислота небезпечна не лише для морських тварин, а й для людини. Так, у 1987 році через цей нейротоксин на острові Принца Едуарда в Канаді загинули десять людей, після трапези мідіями, виловленими в дикій природі.

Учені з'ясували, що змушує морських левів покидати океан, проте все ще не розуміють, що змушує діатомові водорості виробляти таку кількість нейротоксину наприкінці вересня. Дослідники припускають, що отруйне цвітіння пов'язане зі змінами клімату та припускають, що через глобальне потепління і зростання температури ситуація в майбутньому може лише посилитися.

[ + – ] Водорості виробляють нейротоксин, який називається домоєвою кислотою Фото: нейротоксин

Наразі вчені всіма силами намагаються врятувати морських левів — їх доставляють до реабілітаційних центрів, де вони отримують незаражену їжу. Унаслідок нейротоксин потроху виходить з організму через сечу та фекалії.

До речі, в разі отруєння домоєвою кислотою людина може зазнати короткочасної втрати пам'яті, пошкодження головного мозку, а у виняткових випадках навіть померти. На щастя, в нинішній ситуації вчені не бачать небезпеки для людини, проте контроль за морепродуктами все ж таки було посилено.

Зазначимо, що це не перший випадок масового отруєння морських тварин домоєвою кислотою. У 2015 році спалах токсичного цвітіння водоростей поширився від Каліфорнії до узбережжя Вашингтона. Тоді жертвами нейротоксину стали не лише морські леви, а й низка інших організмів. Учені припускають, що ситуація з водоростями, які виробляють нейротоксин, погіршується в Каліфорнії з кожним роком і продовжуватиме лише посилюватися, якщо нічого не робити.

Раніше Фокус писав, що сотні китів викинулися на берег Австралії того ж дня, що й рік тому.