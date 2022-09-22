Того ж дня, що й два роки тому: сотні китів викинулися на берег Австралії (фото)

Австралійські рятівники зафіксували, що на мілину викинуло близько 230 морських тварин, половина з них жива.

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На західному узбережжі штату Тасманія в гавані Маккуорі, що в Австралії, відбулося масове викидання на мілину близько 230 китів. Це сталося 21 вересня через два роки після аналогічних подій, повідомляє телеканал ABC News.

У Департаменті природних ресурсів і навколишнього середовища Тасманії заявили, що половина з китів, що викинулися на берег, виявилися живими.

У відомстві також розповіли, що спільно з охороною морського середовища Тасманії збирають спорядження для порятунку морських тварин та прямують до району, який знаходиться далеко від доріг.

Крім того, генеральний менеджер Ради Західного узбережжя Девід Мідсон закликав громадськість триматися подалі від зони викиду китів, тому що це може стати на заваді порятунку.

"Найголовніше, якщо вас не запросили парки чи одна з організацій, що допомагають, — триматися подалі. Наявність додаткових людей може справді перешкодити їхнім зусиллям щодо порятунку", — сказав він.

Зазначимо, що гавань Маккуорі є місцем найбільшого за всю історію спостережень масового викиду китів на берег Австралії. Це сталося два роки тому, також 21 вересня. Тоді на берег викинулося 470 китів, а 100 із них загинули.

Нагадаємо, 20 вересня на узбережжі австралійського острова Кінг, що в штаті Тасманія, виявили щонайменше 14 закривавлених кашалотів. На думку вчених, одна з ймовірних причин — ватажок зграї зубастих китів помилився у навігації, а інші кити теж попрямували у бік берега.

Раніше, 12 вересня, Фокус писав, що гігантського кальмара викинуло на берег Нової Зеландії, його довжина становить 4 метри. Ці молюски мешкають по всій земній кулі, проте дуже рідко їх можна зустріти у природному середовищі.