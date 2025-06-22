В Крыму львы напали на владельца парка, который вывозил краденых РФ животных из Мариуполя и Херсона

В оккупированном Крыму на владельца известного крымского парка "Тайган" Олега Зубкова напали львы. В результате он получил серьезные ранения в области шеи.

Related video

Животные напали на мужчину во время кормления. Об этом сообщают "Вести Крым".

"В парке львов "Тайган" произошел инцидент — пострадал директор Олег Зубков. Сейчас ему оказывается вся возможная медицинская помощь", — говорилось в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 22 июня, во время вечернего кормления животных, а после нападения львов у Зубкова серьезная травма головы и шеи, а также повреждено легкое.

Олег Зубков

Пострадавший потерял много крови и сейчас находится в тяжелом состоянии. Для его транспортировки к месту госпитализации был направлен санитарный вертолет.

В прошлом году в этом же парке трое львов загрызли сотрудницу Леокадию Перевалову, которая работала там 17 лет. Женщина в тот момент убирала клетку.

Олег Зубков был директором Ялтинского зоопарка. После оккупации Крыма Россией перешел на сторону врага. Владелец крупного частного зоопарка Олег Зубков известен тем, что во время оккупации Херсона оттуда вывозил животных по приказу гауляйтера Владимира Сальдо. 11 ноября 2022 года, во время бегства оккупационных войск России с правого берега Херсона, похитил енота и несколько других животных из зоопарка города.

Напомним, что ранее в США в Окснардском государственном пляжном парке морской лев и на полной скорости помчался к серферу и после нескольких попыток устроить засаду укусил мужчину.

В последнее время в Калифорнии участились случаи нападения этих морских львов на людей. Недавно были госпитализированы серфер и спасательница, на которых они напали. Причиной такого поведения считается отравление, вызванное цветением водорослей.