В США морские львы начали нападать на людей из-за отравления токсинами водорослей

В последнее время в Калифорнии участились случаи нападения этих морских львов на людей. Недавно были госпитализированы серфер и спасательница, на которых они напали. Причиной такого поведения считается отравление, вызванное цветением водорослей.

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Об этом пишет издание People.

Причиной агрессивности животных считают диатомовые водоросли рода Pseudonitzschia производят ядовитую домоиновую кислоту, которая накапливается в рыбе, крабах и кальмарах, которые являются основной пищей морских львов. Токсин влияет на их мозг, из-за чего у них возникает потеря ориентации, агрессия и судороги, а в тяжелых случаях — смерть.

Из-за отравления токсинами они стали нападать на людей.

"Эти животные реагируют на то, что они больны", — сказал Джон Уорнер, генеральный директор Центра ухода за морскими млекопитающими Лос-Анджелеса.

Один из пострадавших рассказал, что когда занимался серфингом, на него напал очень агрессивный морской лев — животное вдруг помчалось к нему на полной скорости, "широко разинув пасть, сверкая зубами и глядя с тревожной яростью".

У серфингиста началась паника, поскольку до берега было далеко.

Серфер использовал свою доску как щит от животного. В конце концов он добрался до пляжа и обратился за медицинской помощью.

В марте в Калифорнии было зарегистрировано более 140 случаев отравления среди морских львов. В специальных спасательных центрах пострадавшим животным назначают диету и дважды в день делают уколы с лекарствами.

Напомним, что в Калифорнии ранее во время заплыва на сервера напал морской лев. Он на полной скорости помчался к серферу, широко разинув пасть и сверкая зубами. После нескольких попыток устроить засаду обезумевшее животное укусило молодого человека.