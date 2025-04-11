У США морські леви почали нападати на людей через отруєння токсинами водоростей

Останнім часом у Каліфорнії почастішали випадки нападу цих морських левів на людей. Нещодавно були госпіталізовані серфер та рятувальниця, на яких вони напали. Причиною такої поведінки вважається отруєння, спричинене цвітінням водоростей.

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Про це пише видання People.

Причиною агресивності тварин вважають діатомові водорості роду Pseudonitzschia, що виробляють отруйну домоїнову кислоту, яка накопичується в рибі, крабах та кальмарах, які є основною їжею морських левів. Токсин впливає на їхній мозок, через що у них виникає втрата орієнтації, агресія і судоми, а у важких випадках — смерть.

Через отруєння токсинами вони стали нападати на людей.

"Ці тварини реагують на те, що вони хворі", — сказав Джон Уорнер, генеральний директор Центру догляду за морськими ссавцями Лос-Анджелеса.

Один з постраждалих розповів, що коли займався серфінгом, на нього напав дуже агресивний морський лев — тварина раптом помчала до нього на повній швидкості, "широко роззявивши пащу, виблискуючи зубами та дивлячись з тривожною люттю".

У серфінгіста почалася паніка, оскільки до берега було далеко.

Серфер використовував свою дошку як щит від тварини. Врешті-решт він дістався до пляжу та звернувся за медичною допомогою.

У березні у Каліфорнії було зареєстровано понад 140 випадків отруєння серед морських левів. У спеціальних рятувальних центрах постраждалим тваринам призначають дієту та двічі на день роблять уколи з ліками.

Нагадаємо, що у Каліфорнії раніше під час запливу на сервера напав морський лев. Він на повній швидкості помчав до серфера, широко роззявши пащу та виблискуючи зубами. Після кількох спроб влаштувати засідку збожеволіла тварина вкусила молоду людину.