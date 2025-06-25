Залучений до виробництва БпЛА: у Таганрозі, ймовірно, дрони атакували завод "Атлант-Аеро" (відео)

Пізно увечері 24 червня і після опівночі дрони атакували російське місто Таганрог: місцеві чули серію вибухів, активно працювала протиповітряна оборона. Під ударом, ймовірно, опинився місцевий завод "Атлант-Аеро", який спеціалізується на компонентах для бойових БпЛА та систем управління.

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Зокрема підприємство залучене до проєктів виробництва дронів "Оріон", комплексів РЕБ та інших складових для безпілотників, які Росія застосовує на війні з Україною, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

"У Таганрозі дещо невідоме прилетіло в завод "Атлант-Аеро", — йдеться у повідомленні.

Скриншот | допис Коваленка

Місцеві канали також поширили кадри атаки безпілотників по регіону. На відеозаписах у мережі чутно роботу ППО та видно спалахи у небі.

Водночас російські Telegram-канали не повідомляють про атаку дронів по заводу "Атлант-Аеро". За їхньою інформацією, внаслідок атаки БпЛА у Таганрозі зафіксовані падіння уламків на території стадіону "Авангард", де здійнялася пожежа через займання покрівлі.

В Азові, що неподалік від Таганрога, внаслідок атаки дронів нібито пошкоджена покрівля зернового складу у порту.

Скриншот | повідомлення росЗМІ про наслідки атаки

Підтвердження атаки по заводу "Атлант-Аеро" у Таганрозі на момент публікації не надходило. У регіоні триває повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.

Завод "Атлант-Аеро" у Таганрозі: що відомо про підприємство

Завод "Атлант-Аеро" є важливою частиною російського військово-промислового комплексу. Підприємство, як свідчать дані з реєстрів, "спеціалізується на виробництві літальних апаратів, включно з космічним та відповідним обладнанням".

Підприємство залучене до проєктів із виробництва БпЛА типу "Оріон" та баражуючих безпілотників, комплексів РЕБ та розроблення цифрової інтеграції для FPV-дронів.

Нагадаємо, 24 червня волонтер Сергій Стерненко оприлюднив кадри знищення ЗСУ російського "Ланцета".

Також 24 червня прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що внаслідок російської атаки по області є щонайменше 200 постраждалих та 17 загиблих.