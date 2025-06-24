Росія вдарила по Дніпропетровщині: вже відомо про 200 постраждалих та 17 загиблих

ЗС РФ вдарили по Дніпропетровщині 24 червня, у області прозвучала серія вибухів. Кількість постраждалих людей зросла до понад двохсот.

Related video

Внаслідок ракетної атаки Російської Федерації по Дніпропетровщині 24 червня загинули 17 людей, повідомила прокуратура Дніпропетровської області.

Зокрема, постраждали понад 200 осіб, серед них — 19 дітей.

Росія вдарила по Дніпру і в місті 25 червня оголосили Днем жалоби в пам’ять жертв російської ракетної атаки.

Як зазначив голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак, у місті чимало потрощеного. Інфраструктура, навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі та будівлі ДСНС, пасажирський потяг. Пошкоджені 46 багатоповерхівок, 41 приватний будинок, кілька гуртожитків, більш ніж сотня авто. А ще заправка, СТО, господарські споруди, торгові павільйони, магазини.

Наведення ракет на Дніпро

Військова контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) 24 червня повідомила, що затримала агента ФСБ, який коригував повітряні атаки РФ по Силах оборони у Полтавській та Дніпропетровській областях.

16-річний хлопець розвідував локації українських військ на території обох регіонів, об'їжджаючи місцевість на рейсових автобусах та фіксуючи потенційні "цілі" на камеру свого телефону.

Обстріл Дніпра 24 червня

Нагадаємо, 24 червня ракета ЗС РФ вдарила біля поїзда "Одеса-Запоріжжя", який прямував до Одеси. Сумарно вранці 24 червня росіяни випустили по Дніпру і Миргороду шість балістичних ракет "Іскандер-М". Чотири вибухнули в Дніпрі та районі, а дві — у Миргороді.

Атака на Дніпро 24 червня зачепила багато цивільної інфраструктури: будинки, школи, пасажирський потяг, в якому було понад 500 пасажирів. Ракета розтрощила п’ять вагонів. Усім пораненим надали допомогу.

Фокус писав, що МВС України заявляло про нову тактику обстрілів ЗС РФ: спочатку летять дрони, а після настання тиші — ракети. Спершу ЗС РФ тренувалися в завдаванні комбінованих атак, а зараз їхня інтенсивність збільшується.