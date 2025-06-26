Закрыты аэродромы и прогремели взрывы: Московскую область атаковали дроны, — росСМИ (видео)

Ночью 26 июня Московскую область атаковали беспилотники: взрывы прогремели в частности в Подмосковье и Новой Москве, российские власти сообщили об "успешном сбивании" дронов на подлете к столице РФ.

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План "Ковер" был введен в частности в аэропорту "Внуково" — одном из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Также ограничения на активность воздушных судов были введены еще в пяти аэропортах РФ, сообщили росСМИ.

Ограничения на прием и вылет самолетов во "Внуково", который расположен в Москве, были введены около 01:00 часов. По информации местного Telegram-канала Mash, на вылет в аэропорту задержали 4 рейса, еще 17 — на посадку.

"Ранее "Ковер" ввели также в пяти аэропортах в Приволжском федеральном округе: Казань, Нижнекамск (Бегишево), Пенза, Самара (Курумоч) и Ульяновск (Баратаевка)", — рассказали росСМИ.

Скриншот | сообщения росСМИ о плане "Ковер"

Ближе к 02:00 часам росСМИ сообщили о взрывах в одном из районов Новой Москвы, а также об атаке по Красногорску Московской области.

Также взрывы прогремели в других районах Московской области.

"Звуки БпЛА слышат жители Дедовска в Истринском районе в Подмосковье, Зеленограда и города Московский в Новой Москве. За пять минут в небе прозвучало не менее пяти взрывов", — информировали в пабликах.

В сети распространили кадры ночной атаки по Московской области РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил атаку беспилотников по региону. По его словам, на подлете к Москве якобы были сбиты два ударных дрона, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Скриншот | сообщения Собянина об атаке дронов

Последствия атаки дронов по Московской области устанавливаются. В аэропорту "Внуково" на момент публикации "Росавиация" сняла ограничения на авиарейсы.

Напомним, ночью 25 июня Крым атаковали беспилотники: в сети сообщили об ударе по местному аэродрому.

Также 25 июня десятки взрывов прогремели на Забайкалье, где поднялся пожар в воинской части.