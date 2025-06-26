Україну атакують "Шахеди": десятки дронів фіксують у небі над областями, де існує загроза ударів
Пізно ввечері 26 червня почалася російська атака "Шахедами" по Україні. Повітряні сили та моніторингові канали попередили про рух дронів з кількох напрямків, вибухи пролунали зокрема у Полтавській та Київській областях.
Повітряна тривога по Україні почала поширюватися близько 22:00 години, коли перші "Шахеди" було зафіксовано у небі над областями. Фокус передає актуальну інформацію про атаку дронів.
Російські БпЛА заходили крізь центр та захід Сумської область у південному напрямку, а також через Чернігівщину та Полтавщину південним курсом, повідомили Повітряні сили України.
Близько 22:20 години вибухи було чутно у Полтаві — ЗМІ повідомили про роботу протиповітряної оборони по російських дронах.
У цей час також гучно було у Київській області: активно ППО працювало по "Шахедах".
Ближче до 23:00 години Повітряні сили України попередили про рух "Шахедів" у напрямку Полтавської, Чернігівської, Київської, Житомирської, Черкаської, Миколаївської, Кіровоградської та Вінницької областей.
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Нагадаємо, 26 червня Сергій Бескрестнов, відомий під псевдонімом "Флеш", розповів, що у РФ створили для "Шахедів" систему ухилення від перехоплювачів і розповів, як із цим боротися.
Також 26 червня фахівець з питань авіації Костянтин Криволап повідомив, що Україна розробила кілька дронів-перехоплювачів, які дозволять збивати "Шахеди" у кілька разів дешевше.