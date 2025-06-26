Збивати "Шахеди" у 10 разів дешевше: Україна розробила 6-8 дронів-перехоплювачів, — експерт

Фахівець з питань авіації Костянтин Криволап розповів, що одна ракета, яка збиває російський "Шахед", обходиться у 150–200 тисяч доларів. Однак вітчизняні розробники працюють над БпЛА, завдяки яким знищення ворожих дронів не так битиме по економіці.

Related video

"Вже розробок у нас є 6–8, може, вже більше цих дронів-перехоплювачів", — сказав експерт в ефірі телеканалу "Київ" 26 червня.

З його слів, коли постає питання про вартість збиття, то дрон-перехоплювач — це найдешевше рішення. Раніше повідомлялось, що ціна одного "Шахеда" становить приблизно 150–200 тисяч доларів. Нині вартість знизилась, тому що Росія взяла на себе частину виробництва деталей, Китай постачає їй дешевші компоненти й БпЛА поставили на серійне виробництво.

"Кажуть, що зараз ціна його — від 50 до 80 [тисяч] доларів. Якщо ти його будеш збивати ракетою, яка вартує від 150 до 200 тисяч доларів, то це буде дорого. І, звісно, це буде виснажувати всю нашу економіку, всі наші бюджети й всі наші ресурси. А якщо ти будеш збивати цей "Шахед" дроном, який вартує 15–20 [тисяч] доларів, то це, зрозуміло, буде більш вигідний процес", — пояснив Криволап.

Як повідомив експерт, дрони-перехоплювачі зараз розроблені таким способом, що стартують із землі. Вони набирають швидкість і підіймаються до висоти, на якій летить "Шахед". Далі БпЛА за допомогою різних засобів наведення підбираються та тараном або власним підривом знищують ворожу "пташку".

Нагадаємо, українська компанія WIY DRONES розробила дрон STRILA для перехоплення "Шахедів". Він здатен розвивати швидкість понад 300 км на годину і перебувати в повітрі 15–20 хвилин.

Фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов 25 червня заявив, що Україні потрібна мережа високоточних радіолокаційних станцій, щоб екіпажі дронів-перехоплювачів ефективно знищували "Шахеди". Він пояснив, що без РЛС зенітний БпЛА не здатен швидко знайти, наздогнати й збити інший безпілотник.