Сбивать "Шахеды" в 10 раз дешевле: Украина разработала 6-8 дронов-перехватчиков, — эксперт

Специалист по вопросам авиации Константин Криволап рассказал, что одна ракета, которая сбивает российский "Шахед", обходится в 150–200 тысяч долларов. Однако отечественные разработчики работают над БПЛА, благодаря которым уничтожение вражеских дронов не так будет бить по экономике.

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"Уже разработок у нас есть 6–8, может, уже больше этих дронов-перехватчиков", — сказал эксперт в эфире телеканала "Киев" 26 июня.

По его словам, когда встает вопрос о стоимости сбивания, то дрон-перехватчик — это самое дешевое решение. Ранее сообщалось, что цена одного "Шахеда" составляет примерно 150–200 тысяч долларов. Сейчас стоимость снизилась, потому что Россия взяла на себя часть производства деталей, Китай поставляет ей более дешевые компоненты и БПЛА поставили на серийное производство.

"Говорят, что сейчас цена его — от 50 до 80 [тысяч] долларов. Если ты его будешь сбивать ракетой, которая стоит от 150 до 200 тысяч долларов, то это будет дорого. И, конечно, это будет истощать всю нашу экономику, все наши бюджеты и все наши ресурсы. А если ты будешь сбивать этот "Шахед" дроном, который стоит 15–20 [тысяч] долларов, то это, разумеется, будет более выгодный процесс", — пояснил Криволап.

Как сообщил эксперт, дроны-перехватчики сейчас разработаны таким образом, что стартуют с земли. Они набирают скорость и поднимаются до высоты, на которой летит "Шахед". Далее БПЛА с помощью различных средств наведения подбираются и тараном или собственным подрывом уничтожают вражескую "птичку".

Напомним, украинская компания WIY DRONES разработала дрон STRILA для перехвата "Шахедов". Он способен развивать скорость более 300 км в час и находиться в воздухе 15–20 минут.

Специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов 25 июня заявил, что Украине нужна сеть высокоточных радиолокационных станций, чтобы экипажи дронов-перехватчиков эффективно уничтожали "Шахеды". Он пояснил, что без РЛС зенитный БПЛА не способен быстро найти, догнать и сбить другой беспилотник.