В России создали для "Шахедов" систему уклонения от перехватчиков: как с ними бороться

Российские инженеры из особой экономической зоны Алабуга, где собирают "Шахеды", создали технологию, которая позволит им уходить от зенитных дронов.

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Украинским разработчикам нужно учитывать это, чтобы беспилотные перехватчики действовали эффективно. Об этом на своем Telegram-канале предупредил специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов, известный под псевдонимом "Флэш".

Он обнаружил информацию в одном закрытом канале, участниками которого являются "люди из Алабуги". Они давно ожидали, что украинские военные начнут сбивать "Шахеды" занитными дронами, и заранее создали систему уклонения, чтобы быстро установить ее в случае необходимости. Такую технологию россияне давно отработали на разведывательных беспилотниках Zala.

Сергей Бескрестнов призвал действовать на опережение и учитывать возможные контрмеры со стороны противника при создании БПЛА-перехватчиков. В противном случае новая система ПВО изначально будет неэффективной.

Накануне Сергей Бескрестнов писал, что Украине для защиты от "Шахедов" нужна сеть РЛС. Без них угрозу гораздо сложнее уничтожить зенитными дронами.

Ранее писали, что в Украине уже разработали много видов перехватчиков "Шахедов". Они обходятся в десять раз дешевле, чем ракеты для систем ПВО.