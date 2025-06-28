Росіяни атакували Одесу БпЛА: ЗМІ повідомляють про удар по багатоповерхівці і перебої зі світлом (фото)

Пізно увечері 27 червня і після опівночі росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками: у місті прогриміла серія вибухів, ЗМІ повідомили про влучання по житловому багатоповерховому будинку.

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У місті здійнялася пожежа внаслідок атаки росіян. Про це повідомило місцеве ЗМІ "Думская".

Повітряні сили України попередили про загрозу для Одеси після 23:00 години. Ворожі безпілотники рухалися з акваторії Чорного моря у напрямку міст Чорноморськ та Одеса.

Скриншот | попередження ПС про рух БпЛА на Одесу

Мер Одеси Геннадій Труханов закликав містян перебувати в укриттях. Він попередив про загрозу для Пересипського, Хаджибейського та Приморського районів, а також центральної частини міста.

Невдовзі в Одесі прогриміла серія вибухів.

Місцеве медіа "Думская" повідомило, що в місті, попередньо, росіяни атакували житлову багатоповерхівку.

Близько опівночі ЗМІ також повідомили, що у багатьох одеситів внаслідок атаки мигнуло світло або ж взагалі зникла електроенергія.

Також у мережі поширили кадри наслідків російської атаки по Одесі.

Думская | кадри пожежі в Одесі

Близько 00:45 голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про перші наслідки російського обстрілу. За його словами, в Одесі є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та автомобілів.

Інформації про постраждалих внаслідок російської атаки в Одесі на момент публікації не надходило.

"На місці триває ліквідація наслідків удару", — зазначили в ОВА.

Інші наслідки російської атаки встановлюються.

Зазначимо, що 27 червня росіяни атакували Самар на Дніпропетровщині: в ОВА повідомили про постраждалих та загиблих внаслідок балістичного удару.

Нагадаємо, уночі 26 червня Росія масовано атакувала Україну дронами: під ударом опинилася зокрема Хмельницька область.