Росіяни атакували Одесу БпЛА: ЗМІ повідомляють про удар по багатоповерхівці і перебої зі світлом (фото)
Пізно увечері 27 червня і після опівночі росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками: у місті прогриміла серія вибухів, ЗМІ повідомили про влучання по житловому багатоповерховому будинку.
У місті здійнялася пожежа внаслідок атаки росіян. Про це повідомило місцеве ЗМІ "Думская".
Повітряні сили України попередили про загрозу для Одеси після 23:00 години. Ворожі безпілотники рухалися з акваторії Чорного моря у напрямку міст Чорноморськ та Одеса.
Мер Одеси Геннадій Труханов закликав містян перебувати в укриттях. Він попередив про загрозу для Пересипського, Хаджибейського та Приморського районів, а також центральної частини міста.
Невдовзі в Одесі прогриміла серія вибухів.
Місцеве медіа "Думская" повідомило, що в місті, попередньо, росіяни атакували житлову багатоповерхівку.
Близько опівночі ЗМІ також повідомили, що у багатьох одеситів внаслідок атаки мигнуло світло або ж взагалі зникла електроенергія.
Також у мережі поширили кадри наслідків російської атаки по Одесі.
Близько 00:45 голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про перші наслідки російського обстрілу. За його словами, в Одесі є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та автомобілів.
Інформації про постраждалих внаслідок російської атаки в Одесі на момент публікації не надходило.
"На місці триває ліквідація наслідків удару", — зазначили в ОВА.
Інші наслідки російської атаки встановлюються.
Зазначимо, що 27 червня росіяни атакували Самар на Дніпропетровщині: в ОВА повідомили про постраждалих та загиблих внаслідок балістичного удару.
Нагадаємо, уночі 26 червня Росія масовано атакувала Україну дронами: під ударом опинилася зокрема Хмельницька область.