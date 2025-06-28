Пострадало 17 человек, двое погибли: новые подробности ночной атаки БПЛА на Одессу (фото, видео)

Во время ночной атаки россиян по Одессе ударный БПЛА попал в многоквартирный дом, в результате чего погибли два человека.

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В воскресенье ночью, 28 июня, российский дрон попал в 21-этажный жилой дом, в котором на 7, 8 и 9 этажах возник пожар, а люди оказались заблокированными в квартирах, сообщили в ГСЧС.

Спасатели отметили, что спасены 5 человек, среди них — маленький ребенок.

Работники ГСЧС в Одессе спасают ребенка Фото: ГСЧС

Предварительно известно о 2 погибших.

Полиция сообщила, что из-под завалов разрушенного жилого дома достали тела супругов.

На месте удара БПЛА в Одессе Фото: Национальная полиция

В результате атаки повреждены жилые дома, где возникли возгорания квартир, административное здание и другая гражданская инфраструктура, транспортные средства.

На месте удара Фото: Национальная полиция

Информация о точном количестве пострадавших и объемов разрушений уточняется. Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются.

Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуратура фиксирует последствия российской атаки по Одессе Фото: Пресс-служба прокуратуры

По информации ведомства, в результате атаки погибли двое местных жителей, еще 17 получили ранения и острую реакцию на стресс, среди них трое мальчиков, 3, 7 и 14 лет. Данные о других возможных пострадавших пока уточняются.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что на стационарном лечении остается 6 раненых, трое (среди которых один ребенок) в тяжелом состоянии.

Издание "Думская" публикует кадры с места прилета по 21-этажному дому.

Жилой дом после удара россиян после удара россиян Фото: Думская

Дом, куда попал российский БПЛА в Одессе Фото: Думская

Так выглядит квартира после попадания дрона Фото: Думская

После атаки БПЛА

Информация от Воздушных сил

В ночь на субботу ВС РФ атаковали Украину 23-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, основное направление удара пришлось на Одесскую область, информируют Воздушные силы ВСУ.

Обезврежено 22 БПЛА Фото: Воздушные силы ВСУ

Как сообщается, противовоздушной обороной было обезврежено 22 вражеских БпЛА: 21 — сбит огневыми средствами поражения, а 1 — локально потерян.

Напомним, поздно вечером 27 июня и после полуночи россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками.

Также Фокус писал, что вражеский беспилотник ударил по 21-этажному жилому дому, в результате чего на 7, 8 и 9 этажах возник пожар.