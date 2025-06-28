Пострадало 17 человек, двое погибли: новые подробности ночной атаки БПЛА на Одессу (фото, видео)
Во время ночной атаки россиян по Одессе ударный БПЛА попал в многоквартирный дом, в результате чего погибли два человека.
В воскресенье ночью, 28 июня, российский дрон попал в 21-этажный жилой дом, в котором на 7, 8 и 9 этажах возник пожар, а люди оказались заблокированными в квартирах, сообщили в ГСЧС.
Спасатели отметили, что спасены 5 человек, среди них — маленький ребенок.
Предварительно известно о 2 погибших.
Полиция сообщила, что из-под завалов разрушенного жилого дома достали тела супругов.
В результате атаки повреждены жилые дома, где возникли возгорания квартир, административное здание и другая гражданская инфраструктура, транспортные средства.
Информация о точном количестве пострадавших и объемов разрушений уточняется. Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются.
Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По информации ведомства, в результате атаки погибли двое местных жителей, еще 17 получили ранения и острую реакцию на стресс, среди них трое мальчиков, 3, 7 и 14 лет. Данные о других возможных пострадавших пока уточняются.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что на стационарном лечении остается 6 раненых, трое (среди которых один ребенок) в тяжелом состоянии.
Издание "Думская" публикует кадры с места прилета по 21-этажному дому.
Информация от Воздушных сил
В ночь на субботу ВС РФ атаковали Украину 23-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, основное направление удара пришлось на Одесскую область, информируют Воздушные силы ВСУ.
Как сообщается, противовоздушной обороной было обезврежено 22 вражеских БпЛА: 21 — сбит огневыми средствами поражения, а 1 — локально потерян.
Напомним, поздно вечером 27 июня и после полуночи россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками.
Также Фокус писал, что вражеский беспилотник ударил по 21-этажному жилому дому, в результате чего на 7, 8 и 9 этажах возник пожар.