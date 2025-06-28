Днепр атаковал новый КАБ с реактивным ускорителем или "ракета-бомба", — соцсети (обновлено)

Утром ВС РФ запустили по Днепру авиабомбу, которую, по данным из сети, сбили в пригороде. Фокус собрал все, что известно на данный момент об ударе и примененном врагом вооружении.

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В 10:18 в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения авиационных средств поражения для Днепропетровской области. В 11:17 стало известно о пусках управляемых авиабомб вражеской тактической авиацией на Запорожскую область. За 10 минут один из КАБов пролетел Запорожье с курсом на Днепровскую область.

В соцсетях сообщают, что КАБ "долетел почти до Днепра". По данным мониторов, авиабомбу в пригороде сбили силы ПВО. Появились предположения, что это был новый КАБ с реактивным ускорителем или управляемая авиационная ракета. Речь идет, в частности, о так называемой "ракете-бомбе" ВС РФ "Гром-Е1".

Фото КАБ "Гром Е-1" Фото: Рособоронэкспорт

Как сообщал аналитик Дэвид Экс, "Гром-Е1" — это КАБ, который имеет дальность до 120 километров и оборудован ракетным двигателем. Такие бомбы снаряжаются на самолеты Су-30 и Су-34. Отмечалось, что в феврале и марте прошлого года эти "ракеты-бомбы" атаковали школу в Мирнограде и жилой дом в Херсоне, а 29 октября по меньшей мере одна из таких была применена в атаке, в результате которой были повреждены медучреждение и другие здания в Харькове.

Официального подтверждения удара и применения нового КАБ врагом на момент публикации материала нет.

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В Воздушных силах заявили, что примерно в 11:30 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области зафиксировали воздушную цель. Она была выпущена из российского самолета тактической авиации, пролетела более 100 километров и была сбита ПВО за пределами Днепра.

"Тип воздушной цели будет установлен, после изучения обломков на месте падения", — добавило командование.

Напомним, ночью на 28 июня ВС РФ атаковали гражданскую инфраструктуру в Одессе. Один из дронов попал в жилой дом, вызвав пожар. Люди оказались заблокированными в квартирах.

Из-под завалов многоэтажки достали тела супругов. Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей. Трое раненых, среди которых есть ребенок, находятся в тяжелом состоянии.