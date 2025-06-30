РФ атаковала "Шахедами" Кривой Рог: попали в админздание, есть раненые

На данный момент известно о трех раненых. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Местные соцсети сообщают о попадании в здание ТЦК.

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Утром 30 июня ВС РФ атаковали Кривой Рог "Шахедами". Зафиксировано попадание, на месте работают соответствующие службы. Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко.

"Российские войска совершили атаку БпЛА по городу Кривой Рог. Вследствие чего на месте удара возник пожар. Ранены 3 человека. Мужчина 52-х лет в больнице в тяжелом состоянии. Еще двум людям медики оказали помощь на месте", — проинформировал он.

Евгений Ситниченко отметил, что на месте попадания работают соответствующие службы.

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что ранения получили 52-летний и 54-летние мужчины и 44-летняя женщина.

"Враг направил на Днепропетровщину БпЛА. Защитники неба уничтожили 2 из них. Но есть и попадание в Кривом Роге. Возник пожар", — написал он.

В результате атаки пострадали здания в Саксаганском районе Кривого Рога

Вокруг эпицентра взрыва — много разбитых автомобилей. Пострадали жилые дома.

Последствия атаки "Шахедов" в Кривом Роге

Местные телеграм-каналы сообщают, что было атаковано здание ТЦК в Саксаганском районе Кривого Рога.

Напомним, что в ночь на 30 июня россияне атаковали дронами Одесскую, Днепровскую и Харьковскую области. Были разрушены гражданские здания.

Также в ночь на 30 июня ВС РФ обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области. Взрывы были слышны и в самом Харькове, однако они доносились из-за пределов города.