"Пылает логистика россиян": в СНБО подтвердили удары по оккупированному Луганску (видео)

В ночь на 1 июля Вооруженные силы Украины нанесли удар по оккупированному Луганску, в результате чего в городе поражено нефтехранилище, где вспыхнул масштабный пожар.

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В Луганске атакована логистика оккупационной армии, отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

"Логистика россиян во временно оккупированном Луганске пылает", — написал Коваленко.

Перед этим в сети начали распространяться видео, на которых слышны звуки ударных дронов, которые летают над Луганском, а также видно несколько взрывов и столбы огня, которые возникали сразу за взрывами.

Мониторинговые телеграм-каналы после 1 ночи уточнили, что в Луганске поражено нефтехранилище.

"Луганск — пылает нефтехранилище в результате попадания БПЛА", — говорится в сообщении.

Пожар на нефтехранилище в оккупированном Луганске Фото: соцмережі

Кроме того, Андрей Коваленко заявил, что ВСУ "ювелирно" отработали по вражеским объектам во временно оккупированном Донецке.

"Ювелирная работа по россиянам во временно оккупированном Донецке. Там очень жирно", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, вечером 30 июня крылатые ракеты Storm Shadow атаковали Крым и Донецк, а несколько целей полетело в направлении Новошахтинска Ростовской области РФ.

Фокус также писал о том, что в Одессе мужчина украл "Шахед" после атаки ВС РФ.