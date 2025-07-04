ЗСУ атакували підприємство під Москвою, де росіяни виробляють бойові частини для "Шахедів"

Україна уразила підприємство з виробництва бойових частин для БпЛА типу "Шахед". Внаслідок ударів там сталася пожежа та сильне задимлення.

Related video

4 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України разом з іншими складовими Сил оборони уразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії" у Московській області Російської Федерації, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зараз це підприємство виробляє термобаричні бойові частини для БпЛА типу "Shahed" і є важливою ланкою у збройній агресії Російської Федерації проти України.

"Підтверджено досягнення наших засобів ураження безпосередньо цілі. Зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об’єкта. Результати ураження уточнюються", — зазначили у Генштабі.

Атака ЗСУ на РФ

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що 3 липня атакували завод "Енергія" в Єльці на території Росії. Через атаку підприємство призупинило роботу.

2 липня пресслужба Генштабу також розповіла про успішні удари по РФ. Згідно з даними командування, протягом доби СБУ вразила електромеханічний завод РФ, а Головне управління розвідки Міноборони — нафтопереробний завод АТ "Саратоворгсинтез" у Саратовській області.

Фокус також писав, що в Російській Федерації модернізують ударні безпілотники "Шахед", зокрема мова йде про оснащення дронів реактивними двигунами для збільшення швидкості польоту. Для протидії удосконаленим "Шахедам" в Україні розробляють відповідні БПЛА-перехоплювачі, розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.