Виробництво зупинено: в Генштабі підтвердили ураження заводу "Енергія" в РФ

Підприємство ВПК виробляє батареї і акумулятори до ОТРК "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів.

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У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що 3 липня атакували завод "Енергія" в Єльці на території Росії. Через атаку підприємство призупинило роботу. Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

"Уражено важливий об'єкт воєнно-промислового комплексу ворога. Зафіксовано вибухи на території заводу. Виробництво зупинено", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що операція відбувалася з метою зниження наступальних можливостей ЗС РФ. Над її реалізацією працювали підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Вони здійснили вогневе ураження АО "Енергія", яке займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів для засобів ураження ЗС РФ.

Зокрема, вони використовуються для виготовлення універсальних модулів планерування та корекції. Це російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадаючі авіаційні бомби на плануючі авіабомби з підвищеною точністю і дальністю.

Також атаковане підприємство ВПК виробляє батареї і акумулятори до ОТРК "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів.

У Генштабі зауважили, що результати вогневого ураження уточнюються.

Нагадаємо, що 3 липня російські ЗМІ повідомили, що на територію заводу "Енергія" впали щонайменше 12 БпЛА.