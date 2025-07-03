На територію завода "Енергія" в РФ впали щонайменше 12 БпЛА: росЗМІ розповіли деталі

На заводі "Енергія" в Єльці виготовляють батареї для блоків планерування і корекції ракет, для комплексу "Іскандер", а також для крилатих ракет.

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В Росії рій україських безпілотників атакував завод "Енергія" в Липецькій області, де виробляють акумулятори для БПЛА. На територію заводу впали більше десяти дронів. Про це повідомило російське видання ASTRA.

"На територію заводу "Енергія" в Єльці Липецької області сьогодні вночі впали як мінімум 12 безпілотників", — пише видання з посиланням на свої джерела в Міністерстві надзвичайних ситуацій.

Між тим Міністерство оборони Росії 3 липня зранку відзвітувало, що над Липецькою областю впродовж ночі було збито 10 українських безпілотників.

Раніше ASTRA геолокувала кадри очевидців з місця атаки. Є влучання дронів по території заводу.

Жителі міста в місцевих чатах повідомляють про серйозні пошкодження на території підприємства.

На заводі "Енергія" в Єльці виготовляють батареї для блоків планерування і корекції ракет, для комплексу "Іскандер", а також для крилатих ракет. Загалом підприємство спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Продукція заводу широко використовується у різних секторах, включаючи оборонну промисловість, цивільну авіацію, морський транспорт та енергетичний комплекс.

Нагадаємо, що 3 липня БпЛА атакували завод "Енергія" в Єльці, яке спеціалізується на виробництві хімічних джерел току.

Раніше повідомлялося, що бійці ССО зробили успішний "наліт" на позицію ЗС РФ на кордоні з Росією. Військовослужбовці проводили розвідку поблизу російського кордону і там виявили пересування ворога.