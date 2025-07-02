Бійці ССО зробили успішний "наліт" на позицію ЗС РФ на кордоні з Росією (відео)

Бійці ССО проводили розвідку поблизу російського кордону і там виявили пересування ворога.

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На одній з ділянок фронту на кордоні з Росією бійці Сил спеціальних операцій навідалися на позиції росіян. Візит став для окупантів неочікуваним, майже усіх їх ліквідували. Про це повідомили у пресслужбі ССО.

"Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили результативний наліт на ворожу позицію, в результаті знищили 4 військовослужбовців РФ, ще одного взяли в полон", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наліт стався коли бійці ССО проводили розвідку поблизу російського кордону. Там вони виявили пересування ворога.

"Оперативно оцінивши тактичну обстановку був здійснений успішний наліт. Після обшуку тіл противника, оператори ССО провели допит та радіоперехоплення", — розповіли деталі у ССО.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ в Сумській області провели унікальну операцію. Вони пронесли на територію Курщини, де перебували росіяни, мобільний автоматичний гранатомет УАГ-40, попередньо розібравши його на частини.

Раніше повідомлялося, що бійці Сил спеціальних операцій вистежили росіян, які розстріляли побратимів з ТрО. Того дня оператори ССО з дрона побачили, як троє росіян розстріляли українських військовополонених. Вони ухвалили рішення вистежити цю групу і помститися. Для цього була спланована операція.