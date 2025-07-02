Бойцы ССО совершили успешный "налет" на позицию ВС РФ на границе с Россией (видео)

Бойцы ССО проводили разведку вблизи российской границы и там обнаружили передвижения врага.

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На одном из участков фронта на границе с Россией бойцы Сил специальных операций наведались на позиции россиян. Визит стал для оккупантов неожиданным, почти всех их ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.

"Операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ осуществили результативный налет на вражескую позицию, в результате уничтожили 4 военнослужащих РФ, еще одного взяли в плен", — говорится в сообщении.

Отмечается, что налет произошел когда бойцы ССО проводили разведку вблизи российской границы. Там они обнаружили передвижение врага.

"Оперативно оценив тактическую обстановку был осуществлен успешный налет. После обыска тел противника, операторы ССО провели допрос и радиоперехват", — рассказали детали в ССО.

Напомним, что ранее сообщалось, что бойцы ВСУ в Сумской области провели уникальную операцию. Они пронесли на территорию Курщины, где находились россияне, мобильный автоматический гранатомет УАГ-40, предварительно разобрав его на части.

Ранее сообщалось, что бойцы Сил специальных операций выследили россиян, которые расстреляли побратимов из ТрО. В тот день операторы ССО с дрона увидели, как трое россиян расстреляли украинских военнопленных. Они приняли решение выследить эту группу и отомстить. Для этого была спланирована операция.