С дрона увидели казнь: ССО рассказали, как выследили россиян, которые расстреляли побратимов из ТрО

Бойцы Сил специальных операций взяли в плен россиянина, который вместе с еще двумя оккупантами расстрелял бойцов подразделения Теробороны. До этого за группой оккупантов некоторое время тщательно следили.

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Об этом рассказали в пресс-службе ССО.преступников из рф.

В январе операторы Сил специальных операций ВСУ взяли в плен группу российских морпехов, которые до этого казнили двух бойцов ТрО, попавших к ним в плен.

СБУ официально выдвинула подозрение одному из этих оккупантов в совершении военного преступления.

В тот день операторы ССО с дрона увидели, как трое россиян расстреляли пленных. Они приняли решение выследить эту группу и отомстить. Для этого была спланирована операция. Вражескую группу выследили и ликвидировали двух оккупантов. Еще трое попали в плен к ССО.

На первичном допросе двое из них рассказали, что третий пленный с позывным "Ярый" вместе с теми двумя ликвидированными принимал непосредственное участие в казни украинских защитников.

Оккупант пытался скрыть факт своего преступления, но следователи и военные контрразведчики СБУ собрали обоснованные доказательства его вины.

Оккупант "Ярый", которого подозревают в убийстве бойцов ТрО

Теперь он предстанет перед судом. Если подозреваемый морской пехотинец из 40-й бригады ВС РФ будет признан виновным, ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, что 28 мая СБУ сообщила о подозрении россиянину, который до этого совершил военное преступление — расстрелял двух пленных бойцов ВСУ в Курской области.