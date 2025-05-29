З дрона побачили страту: ССО розповіли, як вистежили росіян, які розстріляли побратимів з ТрО

Бійці Сил спеціальних операцій взяли в полон росіянина, який разом із ще двома окупантами розстріляв бійців підрозділу Тероборони. До цього за групою окупантів деякий час ретельно стежили.

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Про це розповіли у пресслужбі ССО.злочинців з рф

У січні оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли в полон групу російських морпіхів, які до цього стратили двох бійців ТрО, які потрапили до них у полон.

СБУ офіційно висунула підозру одному з цих окупантів у вчиненні воєнного злочину.

Того дня оператори ССО з дрона побачили, як троє росіян розстріляли полонених. Вони ухвалили рішення вистежити цю групу і помститися. Для цього була спланована операція. Ворожу групу вистежили і ліквідували двох окупантів. Ще троє потрапили у полон до ССО.

На первинному допиті двоє з них розповіли, що третій полонений з позивним "Ярий" разом з тими двома ліквідованими брав безпосередню участь у страті українських захисників.

Окупант намагався приховати факт свого злочину, але слідчі та військові контррозвідники СБУ зібрали обґрунтовані докази його вини.

Окупант "Ярий", якого підозрюють у вбивстві бійців ТрО

Тепер він постане перед судом. Якщо підозрюваного морського піхотинця із 40-ї бригади ЗС РФ буде визнано винним, йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що 28 травня СБУ повідомила про підозру росіянину, який до цього скоїв воєнний злочин — розстріляв двох полонених бійців ЗСУ в Курській області.