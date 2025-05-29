З дрона побачили страту: ССО розповіли, як вистежили росіян, які розстріляли побратимів з ТрО
Бійці Сил спеціальних операцій взяли в полон росіянина, який разом із ще двома окупантами розстріляв бійців підрозділу Тероборони. До цього за групою окупантів деякий час ретельно стежили.
Про це розповіли у пресслужбі ССО.злочинців з рф
У січні оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли в полон групу російських морпіхів, які до цього стратили двох бійців ТрО, які потрапили до них у полон.
СБУ офіційно висунула підозру одному з цих окупантів у вчиненні воєнного злочину.
Того дня оператори ССО з дрона побачили, як троє росіян розстріляли полонених. Вони ухвалили рішення вистежити цю групу і помститися. Для цього була спланована операція. Ворожу групу вистежили і ліквідували двох окупантів. Ще троє потрапили у полон до ССО.
На первинному допиті двоє з них розповіли, що третій полонений з позивним "Ярий" разом з тими двома ліквідованими брав безпосередню участь у страті українських захисників.
Окупант намагався приховати факт свого злочину, але слідчі та військові контррозвідники СБУ зібрали обґрунтовані докази його вини.
Тепер він постане перед судом. Якщо підозрюваного морського піхотинця із 40-ї бригади ЗС РФ буде визнано винним, йому загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, що 28 травня СБУ повідомила про підозру росіянину, який до цього скоїв воєнний злочин — розстріляв двох полонених бійців ЗСУ в Курській області.