Українські дрони атакували завод "Енергія" в РФ, де виробляють акумулятори для БпЛА (фото)

Завод спеціалізується з виробництва хімічних джерел струму, а продукція підприємства широко використовується в оборонній промисловості.

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В Росії в Липецькій області українські дрони вдруге за останні 3 місяці атакували завод "Енергія" в Єльці. Є пошкодження та постраждалі. Про це повідомляє російське незалежне видання ASTRA.

На кадрах, які отримало видання, видно, що один із БпЛА влучив у асфальт поряд із заводом, а на території самого підприємства виникла пожежа. Губернатор Липецької області Ігор Артамонов раніше повідомив про пожежу через падіння БпЛА на "на одному із підприємств" у Єльці.

"Після падіння безпілотника на паркуванні одного з підприємств у Єльці виникла пожежа. Наразі вогонь локалізовано. Співробітників найближчих цехів евакуйовано. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає", — написав він.

Завод "Енергія" виробляє акумулятори, зокрема для БпЛА, а також батареї для авіації та флоту. До цього він вже був атакований безпілотниками. Це сталося 23 травня 2025 року. Внаслідок тієї атаки спалахнув один із цехів, постраждали 9 працівників підприємства.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО зазначили, що атакований завод "Енергія" — це одна з найбільш критичних цілей для Росії.

"Був атакований завод "Енергія" в місті Єлєц, Ліпецької області. Там виготовляють батареї для: блоків планерування і корекції ракет, для комплексу "Іскандер", а також крилатих ракет", — написав очільник ЦПД Андрій Коваленко.

За даними ГУР України завод "Энергия" виготовляє хімічні джерела живлення для універсальних модулів планування та корекції (УМПК) російських авіабомб. Ураження та призупинення роботи підприємства матиме прямий вплив на виробництво саме комплектів УМПК, так званих КАБів.

Довідка: завод ПАТ "Енергія" спеціалізується з виробництва хімічних джерел струму. Продукція заводу широко використовується у різних секторах, включно з оборонною промисловістю, цивільнтю авіацією, морським транспортом та енергетичним комплексом.

Нагадаємо, що упродовж кількох годин уночі 3 липня Липецька область Росії перебувала під атакою БпЛА. Вибухи прогриміли в обласному центрі та у місті Єлець, де розташоване одне із найбільших у РФ підприємств, що спеціалізується на виробництві хімічних джерел току.