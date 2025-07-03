Липецьку область РФ атакували БпЛА: внаслідок обстрілу постраждав підсанкційний завод "Енергія" (фото, відео)

Упродовж кількох годин уночі 3 липня Липецька область Росії перебувала під атакою безпілотників. Вибухи прогриміли в обласному центрі та у місті Єлець, де розташоване одне із найбільших у РФ підприємств, що спеціалізується на виробництві хімічних джерел току. Також БпЛА летіли у напрямку місцевого аеродрому.

Related video

Підприємство від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебуває під санкціями країн ЄС, США та Японії, а також низки інших країн. Також голова громадської організації "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко повідомив у Telegram-каналі, що уночі під атакою дронів опинився Воронеж.

"Липецьк. У проміжок між 01:45 та 03:40 місто було під атакою БпЛА "Лютий". Ціллю був аеродром, місцеві повідомляли про наслідки на землі", — зазначив Андрющенко.

Проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ уточнив, що дрони летіли зокрема у напрямку аеродрому "Липецьк-2".

Під ранок також стало відомо, що у Липецькій області під ударом безпілотників також опинилося місто Єлець — адміністративний центр Єлецького району. У мережі також оприлюднили кадри наслідків атаки по Липецькій області РФ.

На кадрах видно потрощену будівлю підприємства "Енергія". Зокрема фотографії демонструють пошкоджені вікна.

Exilenova+ | атака по підприємству "Енергія"

За даними російського медіа Mash, місцеві у Липецькій області під час атаки чули щонайменше 15 гучних звуків вибухів, зокрема в Європейському та Ізлайльському районах. Там повідомили також, що у регіоні працює ППО.

Вранці Міністерство оборони РФ відзвітувало про нібито успішне збиття 69 ударних БпЛА над російськими територіями.

Що відомо про атаковане підприємство "Енергія" у Липецькій області

Підприємство "Енергія" у місті Єлець було зведено ще у першій половині XXI століття. Завод спеціалізується на виробництві хімічних джерел току, зокрема:

марганцево-цинкових джерелах току;

елементів та батарей літієвої системи;

водоактивуючих батарей;

літій-іонних акумуляторних батарей тощо.

У 2017 році російські ЗМІ повідомляли, що це одне з найбільших підприємств такого плану у РФ. Тут, за даними медіа, виготовляють продукцію від батарейок до джерел току для ракет.

Також пізно увечері 2 липня було атаковано окупований Харцизьк Донецької області: попередньо, під ударом опинився склад БК.

Уночі 3 липня дрони атакували Одесу, внаслідок чого постраждав житловий будинок, є поранені.